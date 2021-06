[FOTO] Zoran Šprajc sjeo nasred Korza i zaključio: Rijeka je sigurno najveći hrvatski grad, mislim da je i Osijek veći grad od Zagreba i Splita

RTL-ov urednik i voditelj, Zoran Šprajc u pauzama od poslovnih obaveza ne prestaje zabavljati svoju sljedbu na društvenim mrežama, a ovog puta odlučio je pojasniti svoje ranije kritike usmjerene prema Rijeci

'240 kilograma čistog šarma i sedam stentova,' napisao je prije koji dan Zoran Šprajc uz fotografiju na svom Instagram profilu. Na objavljenoj fotografiji mnogima omiljeni voditelj nasmiješeno pozira uz kolegu Andriju Jarka, legendarnog reportera koji je prepoznatljivo lice informativnog programa Nove TV.

Podsjetimo, RTL-ov urednik i voditelj Zoran Šprajc završio je u studenom 2019. godine na hitnoj operaciji nakon što je doživio infarkt, a prvi ga je zadesio 2013. Nedavno je pak pred lokalne izbore slomio ruku. No, voditelj čiju britkost na jeziku mnogi obožavaju, ne gubi smisao za humor. Tako je nedavno na Instagram objavio kako je temeljito upoznao bolnice te je napisao: 'Nakon što sam u zadnjih godinu i po temeljito upoznao KB Dubravu pa potom Merkur a ovih dana i Traumu, postavlja se pitanje koja je bolnička institucija moja sljedeća destinacija...Vrapče mi se čini kao logični izbor. Al gdje god bio, bez brata Enisa Bešlagića nigdje ne bi bio. Hvala dr. Vlahoviću koji me zakrpao i dr. Miletić koja me probudila', a Mate Janković mu je 'savjetovao' da napiše vodič za bolnice.