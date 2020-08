[FOTO] Vojvode od Cambridgea odmor proveli na bajkovitom obiteljskom imanju

View this post on Instagram

If you want to know what’s in store when you fly direct to Tresco aboard @penzancehelicopters, swipe left ⬅️ 😍 🚁 ... Regram @garyjevons ... A day off + sunshine = helicopter to Tresco 🚁 (part 1) #Cornwall #kernow #penzance #islesofscilly #tresco #mytresco #island #trescoisland #visitcornwall #porthcurno #minaktheatre #cornwallcoastalpath #cornishlife #cornishcoast #penzance #aw169 #stmichaelsmount #bluewater #bluesky