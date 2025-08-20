Bez pretjerivanja: Princ William i Kate Middleton ljeto provode kao 'normalni ljudi'

I dok brojni pripadnici visokog društvenog kruga za svoj ljetni odmor biraju destinacije poput Ibize i Grčke ili ekskluzivne francuske rivijere, britanska kraljevska obitelj i ovaj je put odabrala mirniju i privatniju opciju.

Princ od Walesa, koji je kao dječak uživao u sretnim ljetima u Balmoralu, ove će godine sa suprugom i djecom ponovno provesti obiteljski odmor u idiličnom okruženju ove povijesne kraljevske rezidencije.

Kako prenose strani mediji, princ William i Kate Middleton ovu obiteljsku rezidenciju biraju jer pruža mir i bijeg od užurbanosti Londona, ali i jer djeci nudi razne zabavne opcije za provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

Čitava obitelj tako će se pridružiti kralju u njegovom utočištu u Aberdeenshireu, gdje princ George, princeza Charlotte i princ Louis mogu uživati u aktivnostima na otvorenom poput dugih šetnji, lova na jelene i ribolova.

'George, Charlotte i Louis već su svjesni koliko nam je Škotska draga i počinju stvarati i vlastite drage uspomene tamo', komentirao je princ William jednom prilikom odluku da ljetne praznike djeca provode na istom mjestu kao i njegova praprabaka, kraljica Viktorija te njegova pokojna majka, Elizabeta II.