[FOTO] Publika je presudila: Mila Horvat ispala iz emisije 'Zvijezde pjevaju'

U prošloj emisiji popularni show napustili su Ivana Šojat i Goran Boškovič, a večeras su se za glasove borila samo šest para koji su svoje pjevačko umijeće ovaj put pokazali kroz šansone i funk. Sportska novinarka i njezina mentorica otpjevale su pjesmu 'Uptown Funk', koju u originalu izvode Mark Ronson i Bruno Mars, no publici koja je glasala, nije se svidjela njegova izvedba

Žiri je danas najbolje ocijenio izvedbu Jelene Miholjević i Zorana Prodanovića Prlje. Nastupili su sa skladbom 'Djeca sna' (šansona). 'To je savršena pjesma, ima sadržaj koji dirne svakoga, komentirala je glumica. 'Razbila me ova pjesma, prepoznao sam se u tekstu', rekao im je Marko Tolja. 'Jelena, izrešetarili ste me ovom pjesmom', poručio je. Podsjetimo, uz njega su ove sezone kao članovi žirija Danijela Martinović i Mario Battifiaca.