Favoritkinja Dore u problemima: Hoće li Zevin promukli glas pokvariti veliki show

Kombinacija ranjivosti i samouvjerenosti dodatno je podigla očekivanja : hoće li problemi s glasom večeras postati najveća kočnica jedne od najvećih favoritkinja ovogodišnjeg Izbora za pjesmu Eurovizije ili trenutak u kojem će pokazati koliko je zapravo jaka na pozornici?

'Spremna jesam. Malo mi je glas promukao, ali ja mislim da ćemo to da da riješimo. Možete očekivati show i energiju. Tako da ja se baš radujem kako će na kraju ljudi to prihvatiti', rekla je Slovenka za Index .

Rekla je da malo treme ipak ima, ali da joj je najvažnije da se svi dobro zabave i da na kraju dana to jedino broji. Usput je zamolila gledatelje da je podrže glasom na broju 4. Prošle se godine prijavila na Doru, ali tada nije ušla u natjecanje. Ove godine dobila je priliku i otvoreno kaže da želi promijeniti način na koji se na Balkanu gleda na suvremeni pop i scenu.

Nedavno nam je ispričala što ju je motiviralo da se ove godine prijavi na Doru. 'Motiviralo me to da pokažem da i suvremenija glazba može rasti i biti viđena. Dora je, na neki način, prostor u kojem se mogu predstaviti i malo 'luđi', nekonvencionalni izvođači, i to mi je bilo važno', izjavila je za tportal.