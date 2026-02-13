Favoritkinja Dore u problemima: Hoće li Zevin promukli glas pokvariti veliki show

Favoritkinja Dore našla se u neugodnoj situaciji uoči nastupa - glas joj je oslabio, a promuklost ju je zatekla baš kada treba zvučati najsigurnije. Umjesto panike, 22-godišnja slovenska glazbenica, vizualna umjetnica i redateljica, Zevin (pravog imena Nives Cilenšek) odlučila je smireno stati pred fanove i priznati što se događa, uz obećanje da je show svejedno zagarantiran
Kombinacija ranjivosti i samouvjerenosti dodatno je podigla očekivanja: hoće li problemi s glasom večeras postati najveća kočnica jedne od najvećih favoritkinja ovogodišnjeg Izbora za pjesmu Eurovizije ili trenutak u kojem će pokazati koliko je zapravo jaka na pozornici?
'Spremna jesam. Malo mi je glas promukao, ali ja mislim da ćemo to da da riješimo. Možete očekivati show i energiju. Tako da ja se baš radujem kako će na kraju ljudi to prihvatiti', rekla je Slovenka za Index.
Rekla je da malo treme ipak ima, ali da joj je najvažnije da se svi dobro zabave i da na kraju dana to jedino broji. Usput je zamolila gledatelje da je podrže glasom na broju 4. Prošle se godine prijavila na Doru, ali tada nije ušla u natjecanje. Ove godine dobila je priliku i otvoreno kaže da želi promijeniti način na koji se na Balkanu gleda na suvremeni pop i scenu.
Nedavno nam je ispričala što ju je motiviralo da se ove godine prijavi na Doru. 'Motiviralo me to da pokažem da i suvremenija glazba može rasti i biti viđena. Dora je, na neki način, prostor u kojem se mogu predstaviti i malo 'luđi', nekonvencionalni izvođači, i to mi je bilo važno', izjavila je za tportal.