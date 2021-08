Evo s kim zgodna Kosovarka slavi svoj rođendan, a pojavila su se još neka poznata lica

Dua Lipa, britanska glazbenica kosovskih korijena, napuhala je 26 svjećica na svojoj rođendanskoj torti 22. kolovoza, a uspješna pjevačica odlučila ga je obilježiti velikim tulumom

Glazbenica poznata po hitovima 'New Rules' ili 'Be The One' svoj je 26. rođendan obilježila u društvu svojih najbližih, a među njima je bio i njezin dugogodišnji dečko Anwar Hadid, inače mlađi brat poznatih manekenki Gigi i Belle Hadid.