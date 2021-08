Princ Charles ima plan: Djeca princa Harryja i Meghan Markle nikada neće dobiti kraljevske titule

Prema svemu sudeći, djeca princa Harryja i Meghan Markle nikada neće dobiti kraljevske titule. Nagađa se kako je dugoročan plan princa Charlesa, koji je prvi u redu za kraljevsku krunu, smanjiti broj članova u monarhiji

To objašnjava zašto Archie i Lilibet trenutno ne posjeduju titule, no očekivalo se kako će im kasnije u budućnosti biti dodijeljene. Naime, u trenutku kada njihov djed, princ Charles zasjedne na kraljevsko mjesto koje sada trenutno pripada kraljici Elizabeti, njegovim unucima titule bi trebale biti automatski dodijeljene, no on očito planira službeno promijeniti to pravilo.