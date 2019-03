Emotivnom izvedbom očeve balade Ella Dvornik uspjela dirnuti žiri, ali ne i izboriti opstanak u showu

Nakon Borka Perića i Jelene Radan, 5. emisiju showa 'Zvijezde pjevaju' napustili su Ella Dvornik i Goran Bošković

Kao i svake večeri do sada, tako će i ove subote o tome tko napušta emisiju odlučiti žiri, ali i gledatelji budući da ocjene žirija čine tek 50% odluke u tome tko ide dalje, dok će u slučaju izjednačenog rezultata, prevagu donijeti glasovi gledatelja.

Emisiju su otvorili Ella Dvornik i Goran Bošković pjesmom 'Ljubav se zove imenom tvojim', legendarnog Dine Dvornika. Ella je priznala da joj je tijekom nastupa 'srce jako kucalo'.

'Kad imaš u obitelji dva velika genijalca i pritom se uspiješ ostvariti, a ne ostati samo nečija kćerka ili unuka, to govori o tvom briljatnom personalitiju, rekla je Danijela Martinović koja je usprkos greškama u izvedbi pjesme nahvalila našu najuspješniju travel blogericu, a čestitkama na hrabrosti pridružili su se i ostali članovi žirija koji znaju da Elli nije bilo lako otpjevati očeve stihove.

Uslijedio je nastup Ivane Kindl i lovca 'Potjere' Krešimira Sučevića Međerala koji su uhvatili nešto življi ritam rock'n'roll izvedbom pjesme 'I Saw Her Standing There'. Krešimir je po mišljenju žirija briljirao nastupom, a Danijela Martinović dodala je kako je simpatični lovac dominirao i plesom.