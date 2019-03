Ella Dvornik više ne izgleda kao prije: Kako vam se sviđa njezina promjena?

View this post on Instagram

Nisam bila frizeru sto godina. Nisam ni danas bila. Al sam se potrudila napravit si frizuru samo da vam mogu reci nesto uz fotku. Danas ujutro idem u ducan kupit si boju, nisam planirala bit siva jer nisam mislila da ovak dobra siva postoji u ducanu. Ugl moram odma rec da ovo nije sponzorirani post, nemam nikakvu suradnju s ovim brendom, stovise nisam nikad iskreno ni koristila njihove boje. Al posto sam se fakat odusevila bojom , morala sam podjeliti. Bila sam skepticna od pocetka pa sam fotkala postupak, zaljepit cu vam na stori da vidite, al na kraju je super ispalo. Ak cete slucajno kupovati tu boju, moram vam napomenuti da se savjetujete s frizerom da ne bi bilo nekih nezgoda. Svakome se drugacije primj, ja sam dugo drzala pa je ispala jako tamno siva boja. Sve u svemu, to je ta boja koju sam oduvijek trazila. Ja sam je kupila u dm-u al pretpostavljam da ima i u mulleru i u Bipi al nemojte me drzat za rijec jer nisam sigurna. Eto ga. Stavljam na story sad detaljcice.