Ellu Dvornik preplavile emocije: 'Naša beba Lumi se otisnula u svijet prvim koracima'

Ponosni roditelji Ella Dvornik i Charles Pearce danas su s mlađom kćerkicom Lumi Wren proživjeli najljepše trenutke, koje su odmah zabilježili kamerom i pokazali svojim pratiteljima na društvenim mrežama

No, lijepo je dijeliti i biti društven. Gledajući Lumi kako radi svoje prve korake danas, to me podsjetilo da svi ponekad trebamo da nas netko pogura, da nam netko pruži ruku, da nas ohrabri i motivira. Uvijek je netko iza nas tko će nam podariti osmijeh, riječ ili ohrabrenje. Stoga, postoji li bolji način od povratka od onog s malim korakom. Hvala ti Lumi što si me na ovo podsjetila. Hodat ćemo zajedno uvijek i zauvijek.'