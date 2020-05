Polako se život vraća u normalu nakon dva mjeseca karantene zbog korona krize, a s obzirom na povoljnu epidemiološku situaciju, mnoge emisije se vraćaju na male ekrane. Među njima je i zabavni show Nove TV

Povratku na set vesele se i Marko Braić, Lu Jakelić, Lana Klingor Mihić, Siniša Ružić, Neda Parmać, Fabijan Pavao Medvešek, Marina Orsag te Mario Valentić kojeg smo do sada gledali u kao Nives Celzijus te Doris Dragović.

Njegovim nastupima posebno se vesele sinovi Niko i Noa.

'Starijem je to interesantno, taj cijeli proces maskiranja, ima puno pitanja kako to sve ide, kako me maskiraju, koliko to sve traje. Dosta je suzdržan u komentiranju, samo kaže da je gledao i brk mu se smije. Manji radi nešto po kući, i kad krene emisija, skuži moj glas i kad pjevam s maskom - kaže: 'Tata'... Kod kuće pjevam non-stop pa mi prepoznaje glas. To mi je slatko i simpatično', ispričao je Mario Valentić za Gloriu.