Dugo je nismo vidjeli: Tina Vukov u jednom od rijetkih pojavljivanja u javnosti

U Rijeci je otvorena nova trgovina poznatog brenda donjeg rublja i kupaćih kostima u koju su zavirile i neke poznate dame, a posebno se istaknula samozatajna pjevačica koju nemamo priliku često vidjeti na takvim mjestima

Tina se ponovo se aktivirala i na društvenim mrežama pa je nedavno objavila fotografiju s tatom Duškom.

'Moju sklonost prema glazbi prvi je primijetio tata koji me i upisao u muzičku školu. Svoj prvi glazbeni spot i pjesmu snimila sam s nepunih 12 godina. To je dobro ispalo pa me tata odveo u tonski studio i upoznao sa svojim prijateljima glazbenicima. Moj glas dopao se producentima i kompozitorima, a Robert Funčić predložio je tati i meni da napravi autorsku pjesmu za mene', izjavila je svojedobno za Jutarnji list.