Dugo je nismo vidjeli: Tara Thaller objavila novu fotografiju

Jedna od naših najperspektivnijih mladih glumica koju mnogi pamte po pobjedi u showu 'Zvijezde pjevaju' i ulozi u seriji 'Uspjeh' upisala je sarajevsku Akademiju scenskih umjetnosti, no zbog pandemije se morala vratiti u Zagreb. Za razliku od drugih kolegica na društvenim mrežama nije bila aktivna

Za vrijeme potresa, bila je u Zagrebu i zgrada joj je pretrpjela neke štete. Izjavila je da je par minuta nakon potresa osjetila glavobolju i grčeve u želucu. Tijekom vrijeme karantene, počastila nas je svojom izvedbom 'She Used to Be Mine' iz mjuzikla 'Waitress', proslavila je i rođendan, a odradila je i prvo virtualno snimanje za izložbu Johna Pavlisha. Imala je online predavanja što joj je odgovaralo jer nije imala pauzu zbog korone, a sve bi joj bilo puno teže prolaziti kroz sve da nema dečka, kolegu s Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu - Farisa Pinje.