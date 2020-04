Perspektivna glumica Tara Thaller već nekoliko mjeseci ljubi mladog kolegu Farisa Pinju, kojeg je u poznala na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iako je do sada o ljubavi bila dosta tajnovita, lijepa Zagrepčanka odlučila je podijeliti malo intime s obožavateljima

Atraktivna mlada Zagrepčanka nedavno je odselila u Sarajevo, gdje je upisala Akademiju scenskih umjetnosti. Tamo joj se dogodila i nova ljubav. Razvila je osjećaje za mladog kolegu Farisa Pinju , s kojim je u sretnoj vezi. O ljubavi do sada nije imala naviku govoriti u medijima, no za novi broj magazine Gloria oslobodila se i kazala što osjeća prema Farisu.

Gledatelji su je imali prilike upoznati tijekom RTL- ova projekta ‘Pogrešan čovjek’ , a zatim u serije HBO-a ‘Uspjeh’, no mnogima je za oko zapleta tek u HRT-ovom showu ‘Zvijezde pjevaju’ kada je odnijela pobjedu sa svojim mentorom Dinom Jelusićem.

‘Bila sam u Zagrebu i zgrada nam je pretrpjela neke štete, ali smo imali sreće i svi smo dobro. Ono što me iznenadilo u cijelom iskustvu je brzina kojoj sam reagirala i potrčala prema nosivom zidu u stan koji je bio kat niže. Mamine riječi od prije više godina odjednom su mi odzvanjale u glavi i to mi je bio jedini cilj. Par minuta nakon potresa osjetila sam glavobolju i grčeve u želucu iako sam se psihički osjećala u redu. Svaki sljedeći potres tog dana veoma me uzrujao, ali sam se sama sebi smijala kad sam se sjetila da sam na pitanje "Što bi uzeo iz kuće u slučaju katastrofe?" odgovorila mobitel, album za slike ili nešto slično, a u stvarnosti sam istrčala u čarapama ostavivši sve za sobom’, rekla je.