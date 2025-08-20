Helen Mirren iskreno: Zašto ignorira rođendane i što je najiritantnije u starenju

Legendarna glumica, Helen Mirren koja je 26. srpnja proslavila 80. rođendan, nastavalja oduševljavati svojim smjelim istupima. Poznata po vrlo otvorenom stilu komuniciranja bez pardona je pričala o starenju i drugim temama
Oskarovka Helen Mirren u novom razgovoru za People objašnjava zašto ignorira rođendane, što je 'najiritantnije' u starenju i zašto je oduševljava 'Netflixov The Thursday Murder Club', koji snima s Pierceom Brosnanom, Celiom Imrie i Benom Kingsleyjem.
Dobitnica nagrade Američke filmske akademije za naslovnu ulogu u filmu 'Kraljica' 2006., tri Zlatnih globusa, četiri nagrade BAFTA i isto toliko Emmyja, jednog Tonyja te pet priznanja Ceha filmskih glumaca, novi projekt opisuje kao jedan od svojih najdražih. Ponovno ujedinjeni nakon dugih, raznolikih karijera, zvijezde glume stanovnike staračkih domova i amaterske rješavače starih slučajeva u Murder Clubu.
Grozne etikete
Među ostalim, u svom najnovijem medijskom istupu Helen je otkrila da njezini Oscar i SAG trofeji (oba 'prekrasni mladići') 'imaju aferu' i pohvalila se svojim vještinama za volanom na razini Formule 1. 'Prilično sam tašta što se tiče vožnje. Sigurna sam da sam mogla biti vozačica trkaćih automobila', rekla je.
Naježi kada ljudi s njom razgovaraju s visoka. 'Jedna stvar koja me iritira kako starim je ona vrsta pokroviteljskog snishodljivosti. 'Mrzim riječ borbena. Živa sam. Nemojte mi davati te grozne etikete', poručila je.
Dotakla se i rođendana kojeg je proslavila u srpnju. 'Iskreno, ne slavim rođendane. Ne priznajem ih jer život jednostavno ide dalje' objasnila je. Glumica također otkriva da nije tip osobe koja se izležava. 'Ako sam još uvijek u krevetu nakon 8 sati, počinjem se osjećati krivom. Uvijek se ima nešto za napraviti. Pogotovo ako ste Helen *uckin Mirren', opisala je 'slikovito'.
Glumica je braku s 80-godišnjim američkim redateljem Taylorom Hackfordom s kojim nema zajedničku djecu, no njegove sinove prihvatila kao svoje. Stariji Rio preminuo je 2022. kad je izgubio bitku s karcinomom, a mlađi Hackfordov sin, glazbenik Alex, radi kao glazbeni urednik u izdavačkoj kući Sony.