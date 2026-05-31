Dua Lipa udala se za Calluma Turnera, otkriveni detalji vjenčanja

Pjevačica i glumac izrekli su sudbonosno 'da' na intimnoj ceremoniji u Londonu, a uskoro ih čeka raskošna proslava na Siciliji
Britanska pop zvijezda i holivudski glumac izmijenili su bračne zavjete na privatnoj ceremoniji održanoj u poznatoj gradskoj vijećnici Old Marylebone Town Hall, jednom od omiljenih mjesta za vjenčanja među slavnim osobama u Velikoj Britaniji.
Na ceremoniji su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji. Dua Lipa zablistala je u bijeloj haljini, šeširu i rukavicama, dok je Callum Turner nosio tamnoplavo odijelo s kravatom. Nakon izlaska iz matičnog ureda mladence je dočekalo nekoliko uzvanika koji su ih zasuli konfetima prije nego što su se zajedno odvezli taksijem.
Slijedi veliko slavlje
Iako su sada i službeno postali supružnici, glavni dio proslave tek slijedi. Britanski mediji pišu kako će se tijekom idućih dana uputiti na Siciliju gdje organiziraju luksuzno trodnevno slavlje uz brojne poznate uzvanike.
Među gostima bi se, prema istim izvorima, trebale naći pjevačice Charli XCX i Tove Lo, a spominje se i mogućnost da na proslavi nastupi Elton John, s kojim je Dua Lipa snimila hit 'Cold Heart'. Izvori bliski paru tvrde da su za proslavu rezervirane brojne ekskluzivne lokacije te da će cijeli događaj biti organiziran na vrlo raskošnoj razini.
Zaruke potvrdila prošle godine
Vijest o zarukama pojavila se krajem 2024. godine, nakon otprilike godinu dana njihove veze. Dua Lipa potom ih je i službeno potvrdila u intervjuu za British Vogue prošlog ljeta.
'Želim završiti turneju, a Callum snima pa jednostavno uživamo u ovom razdoblju', rekla je tada pjevačica. Priznala je i da prije toga nije previše razmišljala o vlastitom vjenčanju. 'Nikad nisam bila osoba koja je razmišljala o vjenčanju ili maštala o tome kakva bih mladenka bila. Odjednom sam se počela pitati što bih mogla odjenuti', kazala je.
Govoreći o vezi s Turnerom, dodala je: 'Odluka da zajedno ostarimo, da gradimo zajednički život i zauvijek budemo najbolji prijatelji zaista je poseban osjećaj.'
Otkrila je i da je glumac zaručnički prsten dao izraditi posebno za nju nakon što se savjetovao s njezinom sestrom Rinom. 'Jako sam uzbuđena. Opsjednuta sam tim prstenom. Toliko je moj. Lijepo je znati da te osoba s kojom želiš provesti ostatak života poznaje tako dobro', rekla je Dua Lipa.
Old Marylebone Town Hall već desetljećima privlači slavne mladence. Ondje su se vjenčali Paul McCartney i Liam Gallagher, a ranije ove godine i britanska televizijska voditeljica Davina McCall.