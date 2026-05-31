Dua Lipa udala se za Calluma Turnera, otkriveni detalji vjenčanja

Britanska pop zvijezda i holivudski glumac izmijenili su bračne zavjete na privatnoj ceremoniji održanoj u poznatoj gradskoj vijećnici Old Marylebone Town Hall, jednom od omiljenih mjesta za vjenčanja među slavnim osobama u Velikoj Britaniji.

Na ceremoniji su bili samo najbliži članovi obitelji i prijatelji. Dua Lipa zablistala je u bijeloj haljini, šeširu i rukavicama, dok je Callum Turner nosio tamnoplavo odijelo s kravatom. Nakon izlaska iz matičnog ureda mladence je dočekalo nekoliko uzvanika koji su ih zasuli konfetima prije nego što su se zajedno odvezli taksijem.

Slijedi veliko slavlje

Iako su sada i službeno postali supružnici, glavni dio proslave tek slijedi. Britanski mediji pišu kako će se tijekom idućih dana uputiti na Siciliju gdje organiziraju luksuzno trodnevno slavlje uz brojne poznate uzvanike.

Među gostima bi se, prema istim izvorima, trebale naći pjevačice Charli XCX i Tove Lo, a spominje se i mogućnost da na proslavi nastupi Elton John, s kojim je Dua Lipa snimila hit 'Cold Heart'. Izvori bliski paru tvrde da su za proslavu rezervirane brojne ekskluzivne lokacije te da će cijeli događaj biti organiziran na vrlo raskošnoj razini.