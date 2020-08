Domenica privlači pažnju svojim sve odvažnijim imidžom: 'Nisam se nikad vidjela kao pjevačica'

Najmlađa uzdanica hitmejkera Tončija Huljića koja je ove godine osvojila Porin za najbolji album zabavne glazbe 'Ćiribu-Ćiriba' unatoč neizvjesnim vremenima za glazbenike, ne prestaje stvarati. Nedavno je predstavila novu pjesmu, a snimaju novog video spota pokazala je i novi imidž

Domenica je prije glazbene karijere maštala o tome da kao glazbena pedagoginja, otvori glazbeni vrtić.

'Čini mi se da je za moj put na estradi velika stvar i to što nikad nisam to previše htjela, nisam se nikad vidjela kao pjevačica, više sam se doživljavala kao pedagoginju te mislila da ću raditi u školi ili u vrtiću, i jednog dana imati svoj glazbeni vrtić te kako je to moj život. Naravno, uvijek ima vremena i za to, diplomu imam, ali kad sam već počela s pjevanjem, čini mi se da sam se prilično brzo snašla te kako ne gledam na to kao na pretežak posao. Okružena sam ljudima koji znaju što rade, puno mi pomažu oko svega', pohvalila se.