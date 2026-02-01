Domagoj Duvnjak s preslatkom kćerkicom na tribinama slavio broncu

Tijekom napete utakmice za broncu Europskog prvenstva između Hrvatske i Islanda, jedan prizor na tribinama raznježio je sve prisutne. Bivši hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak danas je utakmicu pratio u društvu supruge Lucije i njihove kćeri, a fotoreporteri su zabilježili trenutak toplog zagrljaja.

Duvnjak je s obitelji pratio bitku za broncu, koju je hrvatska reprezentacija na kraju dobila 34:33, a posebnu pozornost plijenio je iz razloga što ga se rijetko viđa u javnosti.

Ljubav koja traje od srednjoškolskih dana

Lucija, koja inače vješto izbjegava svjetla reflektora i medijsku pompu, Domagojeva je najveća stijena još od tinejdžerskih dana. Njihova ljubavna priča jedna je od onih filmskih – upoznali su se u prvom razredu gimnazije u rodnom Đakovu, isprva su bili prijatelji, a prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav koja traje već gotovo dva desetljeća.