Domagoj Duvnjak s preslatkom kćerkicom na tribinama slavio broncu

L.M.B

01.02.2026 u 19:13

Domagoj Duvnjak
Domagoj Duvnjak Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL, canva
Kultni hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak s tribina je vatreno bodrio naše reprezentativce na putu do osvajanja bronce

Tijekom napete utakmice za broncu Europskog prvenstva između Hrvatske i Islanda, jedan prizor na tribinama raznježio je sve prisutne. Bivši hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak danas je utakmicu pratio u društvu supruge Lucije i njihove kćeri, a fotoreporteri su zabilježili trenutak toplog zagrljaja.

Duvnjak je s obitelji pratio bitku za broncu, koju je hrvatska reprezentacija na kraju dobila 34:33, a posebnu pozornost plijenio je iz razloga što ga se rijetko viđa u javnosti.

Ljubav koja traje od srednjoškolskih dana

Lucija, koja inače vješto izbjegava svjetla reflektora i medijsku pompu, Domagojeva je najveća stijena još od tinejdžerskih dana. Njihova ljubavna priča jedna je od onih filmskih – upoznali su se u prvom razredu gimnazije u rodnom Đakovu, isprva su bili prijatelji, a prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav koja traje već gotovo dva desetljeća.

Domagoj Duvnjak
Kada je Domagoj kao 21-godišnjak odlazio graditi karijeru u njemački HSV Hamburg, Lucija je bez oklijevanja spakirala kofere i pošla s njim, napustivši svoj studij socijalnog rada u Hrvatskoj kako bi mu bila podrška. Vjenčali su se u listopadu 2019. godine na tajnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti, potvrđujući još jednom koliko drže do svoje privatnosti. ​

Obiteljska idila kao temelj uspjeha

Danas su ponosni roditelji troje djece. Najstariji sin Šime stigao je u svibnju 2020., Jure im se pridružio 2022., a prošle godine, u ožujku 2025., obitelj je postala bogatija za malenu princezu Anu Maris.

Upravo su ta stabilnost i miran obiteljski život ono što Duvnjaku omogućuje da na terenu bude pravi vođa. 'Lucija je moja najveća kritičarka, ali i najveća podrška. Bez nje ništa od ovoga ne bi bilo moguće', znao je često isticati naš kapetan.

