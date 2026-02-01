Domagoj Duvnjak s preslatkom kćerkicom na tribinama slavio broncu

Kultni hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak s tribina je vatreno bodrio naše reprezentativce na putu do osvajanja bronce
Tijekom napete utakmice za broncu Europskog prvenstva između Hrvatske i Islanda, jedan prizor na tribinama raznježio je sve prisutne. Bivši hrvatski kapetan Domagoj Duvnjak danas je utakmicu pratio u društvu supruge Lucije i njihove kćeri, a fotoreporteri su zabilježili trenutak toplog zagrljaja.
Duvnjak je s obitelji pratio bitku za broncu, koju je hrvatska reprezentacija na kraju dobila 34:33, a posebnu pozornost plijenio je iz razloga što ga se rijetko viđa u javnosti.
Ljubav koja traje od srednjoškolskih dana
Lucija, koja inače vješto izbjegava svjetla reflektora i medijsku pompu, Domagojeva je najveća stijena još od tinejdžerskih dana. Njihova ljubavna priča jedna je od onih filmskih – upoznali su se u prvom razredu gimnazije u rodnom Đakovu, isprva su bili prijatelji, a prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav koja traje već gotovo dva desetljeća.
Kada je Domagoj kao 21-godišnjak odlazio graditi karijeru u njemački HSV Hamburg, Lucija je bez oklijevanja spakirala kofere i pošla s njim, napustivši svoj studij socijalnog rada u Hrvatskoj kako bi mu bila podrška. Vjenčali su se u listopadu 2019. godine na tajnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti, potvrđujući još jednom koliko drže do svoje privatnosti.
Obiteljska idila kao temelj uspjeha
Danas su ponosni roditelji troje djece. Najstariji sin Šime stigao je u svibnju 2020., Jure im se pridružio 2022., a prošle godine, u ožujku 2025., obitelj je postala bogatija za malenu princezu Anu Maris.
Upravo su ta stabilnost i miran obiteljski život ono što Duvnjaku omogućuje da na terenu bude pravi vođa. 'Lucija je moja najveća kritičarka, ali i najveća podrška. Bez nje ništa od ovoga ne bi bilo moguće', znao je često isticati naš kapetan.