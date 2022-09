Dok se sve glasnije šuška o njegovom razvodu, Barack Obama razmišlja samo o ovome

Bivši američki predsjednik Barack Obama dobio je Emmyja za ulogu naratora u svojoj dokumentarnoj seriji 'Our Great National Parks'. Ta vijest stigla je netom nakon što su američki tabloidi počeli ponovno pisati o problemima u njegovom braku s Michelle Obamom, s kojom ima dvije kćeri

Nakon što je za audio verzije svojih memoara 'The Audacity of Hope' i 'Dreams from My Father' osvojio dvije nagrade Grammy, bivši američki predsjednik Barack Obama u svoju je kolekciju uvrstio i nagradu Emmy i to za Netflixovu seriju 'Our Great National Parks' u pet dijelova u kojoj je narator.