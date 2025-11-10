DRUŽENJE S MOĆNICIMA

Dok joj otac tone sve dublje, princeza Beatrice održava čajanke po luksuznim hotelima u Saudijskoj Arabiji

10.11.2025 u 11:35

Princeza Beatrice
Princeza Beatrice Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
U raskošnom hotelu s pet zvjezdica u saudijskoj prijestolnici, poznatom jednako po luksuzu koliko i po mračnoj reputaciji, prošlog tjedna održan je popodnevni čaj s princezom Beatrice od Yorka

Riyadh Ritz-Carlton u javnosti je poznat po tome što je 2017. bio središte nasilnog obračuna saudijske države, kada je stotine članova kraljevske obitelji, tajkuna i ministara pritvoreno, a mnogi su pretrpjeli batine i mučenja upravo na tom mjestu. Upravo to mjesto odabrala je kći Andrewa Mountbattena Windsora, princeza Beatrice, za popodnevni čaj.

Dok se u Velikoj Britaniji raspreda o njezinom ocu, kojem je kralj Charles III oduzeo sada sve titule, Beatrice pokušava spasiti što se spasiti da.

Nije poznato je li u Saudijsku Arabiju stigla redovnom zrakoplovnom linijom ili privatnim zrakoplovom, niti je li za nastup primila honorar, no princezu Beatrice tretirali su kao VIP gošću među okupljenim kraljevskim članovima, energetskim čelnicima i bankarima, a podcaster Sunil Sharma je s njom pozirao za selfie.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

Inače, već 2008. počela su nagađanja da se tada 19-godišnja Beatrice priprema za slične diplomatske uloge. Tada ju je otac, nekadašnji princ Andrew, odveo na 14-dnevno putovanje po Abu Dhabiju i Egiptu, što su financirali britanski porezni obveznici, no javnih nastupa Beatrice tada nije imala.

Sada, nekoliko godina kasnije, Beatrice je viđena u lobiju Ritz-Carltona, u dugoj crnoj haljini i crnim cipelama, s mašnom u kosi, kako pregledava svoj telefon. Majka dvoje djece, koja je aktivna u IT i softverskim kompanijama, predvodila je događaj namijenjen ženama lidericama u poslovanju.

Nije joj lako

Mnogi sudionici događaja u Riyadhu bili su znatiželjni hoće li Beatrice uopće doći, s obzirom na obiteljske turbulencije. Andrew i njegova bivša supruga Sarah Ferguson praktički su izbačeni iz kraljevske obitelji nakon što je otkriveno da su lagali o prekidu kontakta s milijarderom pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Sve to nije nimalo lako palo njihovim kćerima, Beatrice i Eugenie.

'Sigurno nije bilo lako predvoditi čajanku', rekao je jedan sudionik konferencije. 'Nitko joj ne bi zamjerio da se povukla, ali bila je odlučna i održala događaj, i mislim da su ljudi to poštovali.'

Što se događalo iza zatvorenih vrata ženskog popodnevnog čaja u Executive Loungeu hotela, nije poznato. No na temelju prethodnog pojavljivanja u Abu Dhabiju, može se pretpostaviti da je Beatrice i tamo imala priliku susresti ključne regionalne igrače, ali i govoriti o umjetnoj inteligenciji i sudjelovati u privatnim sastancima visokih dužnosnika i direktora multinacionalnih kompanija.

