Djetinjstvo i nostalgija: Poznate dame se vratile u prošlost i pokazale kako su izgledale u najmlađim danima

Nerijetko pjevači, glumci, voditelji i sportaši te druge slavne face vole zaviriti u obiteljske albume i iz njih izvući fotografije koje im bude najljepša sjećanja. Kim Verson, Tihana Lazović, Marijana Batinić u zadnjih nekoliko dana svoje pratitelje su počastile takvima

Kada bi se devedesetih na televizijskom ekranu pojavio Siniša Cmrk, znalo se da je došlo vrijeme da najmlađi pokažu svoje talente. Popularna emisija prikazivala se na HRT- u do 2003. godine, a poslužila je i kao 'odskočna daska' brojnim poznatim licima hrvatske scene poput Saše Lozara, Lidije Bačić, Ivane Kindl, Nine Kraljić, Dalibora Petka, a ondje je nastupila i danas jedna od naših najtraženijih glumica Tihana Lazović . Fotografiju svog kostima objavila je u Instagram storyju.

'Često se prisjetim kako je izgledalo moje djetinjstvo i pokušavam uroniti natrag u svoje osjećaje, želje, misli koje sam tada živjela... Kako su izgledali moji prvi glazbeni koraci kada sam bila još mala curica koja je imala velike snove i snažno razvijenu bujnu maštu. Ta mašta sezala je do krajnjih granica svemira i uspjela je stvoriti neke predivne stvari u mom životu', stoji na početku objave Kim Verson. Prva fotografija pokazuje trenutak od kojeg je, pojasnila je, sve krenulo.

'Imala sam 11 godina kada sam pobijedila na dječjem festivalu sa pjesmom 'My heart will go on' i odnijela dvije zlatne medalje. Na toj bini prvi put sam ušla u jednu drugu dimenziju i više nikada nisam htjela izaći iz nje. Tada sam znala da je glazba moj put. Puno je još fotografija u arhivi koje će vječno podsjećati na dragocjene trenutke tako da ih se nikada ne zaboravi', poručila je pjevačica.