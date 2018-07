Dirljiva poruka Sandre Perković koja mora doći do svlačionice Vatrenih

Zlatna olimpijka i naša najbolja atletičarka svih vremena, Sandra Perković, odjevena u navijački stajling i s hrvatskom zastavom u ruci poslala je dirljivu poruku našim nogometašima

Naša vrsna atletičarka prisjetila se 'slučaja doping' i zlata do kojeg je došla nakon tog udarca te koliko joj je to u tom trenutku značilo. Na stadionu Lužnjiki zavijorila se tad hrvatska zastava, a svi se nadamnao da će isti scenarij ponoviti i večeras.

O najvećem udarcu u svojoj karijeri Sandra je nedavno progovorila i u velikom intervjuu za tportal: 'To je bio veliki šok za mene. Oduvijek, otkad se bavim sportom, doping je najružnija riječ koju ću čuti kad se govori o sportu. I onda kada se vaše ime nađe uz takvu riječ, ne osjećate se dobro. To mi je definitivno najveći udarac koji sam doživjela u karijeri, tim više jer sam u tijelo unijela supstancu koja je nedozvoljena te je time moj uzorak bio pozitivan. Najžalosnije je to što sam ispala žrtva samog slučaja jer na deklaraciji dotična supstanca, metilheksanim, nije bila navedena, a da jest, nikad taj proizvod ne bi bio dio moje vitaminizacije. Ali u svakom zlu neko dobro. Nakon toga sam se vratila jača i motiviranija nego ikada. Došla sam i pokazala da svi na svome putu imamo uspone i padove, ali samo s jakom glavom i čvrstom voljom možeš se izvući iz takvih problema.'