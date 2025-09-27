Oštro iz San Sebastiana

Digla glas na filmskom festivalu: Jennifer Lawrence osudila 'genocid' u Gazi i prozvala političare

D.A.M./Hina

27.09.2025 u 14:24

Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Izvor: EPA / Autor: Juan Herrero
Bionic
Reading

Američka glumica Jennifer Lawrence osudila je 'genocid' u Pojasu Gaze koji je 'neprihvatljiv' i kritizirala američku politiku zbog nedostatka 'integriteta', na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu u Španjolskoj

'Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je', odgovorila je 35-godišnja glumica na pitanje o situaciji u Gazi, na konferenciji za novinare prije primanja Velike nagrade časti Donostia. 'Jako sam zabrinuta za svoju djecu, za svu našu djecu', izjavila je pa nastavila komentirati situaciju u svojoj zemlji.

vezane vijesti

'Ono što me toliko rastužuje jest to što će ovo nepoštovanje i trenutačna retorika u američkoj politici postati normalni za njih, mislim na mlade ljude koji sada glasaju s 18 godina', dodala je Jennifer Lawrence.

Pet nezaboravnih filmova Roberta Redforda koje uvijek rado gledamo Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Izrazila je žaljenje

'Bit će im potpuno normalno da politika nema integritet. Političari lažu, nema empatije, a treba se podsjetiti da kada ignorirate što se događa na jednoj strani svijeta, brzo će se dogoditi i na vašoj strani svijeta', rekla je, ne imenujući nikoga.

Dobitnica Oscara iz 2013. za film 'Happiness Therapy' izrazila je žaljenje što njezine izjave ili izjave njezinih kolega o aktualnim pitanjima samo služe 'dodatnom raspirivanju vatre', dok bi pitanja o kojima se raspravlja, po njezinu mišljenju, trebali rješavati 'oni koji su izabrani na izborima'.

Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Izvor: EPA / Autor: Javier Etxezarreta

Najnoviji film Jennifer Lawrence, 'Umri, ljubavi', u režiji Lynne Ramsay i predstavljenog u svibnju na Filmskom festivalu u Cannesu, bit će prikazan uz dodjelu nagrade Donostia na ovogodišnjem, 73. izdanju festivala.

Film, koji su koproducirala ona i Martin Scorsese, temelji se na romanu 'Umri, ljubavi' argentinske spisateljice Ariane Harwicz. Istražuje sreću para koji se suočava s izazovom rođenja djeteta, prateći radnju koja nudi nove perspektive o majčinstvu, potpuno demistificirane i kojima se pristupa s iskrenošću.

'Nakon što sam rodila svog drugog sina, prošla sam kroz stvarno teško postporođajno razdoblje, bilo je baš čudno. Gledajući film sada i gledajući na sve s odmakom, nakon što sam se osjećala kao da hodam kroz tu šumu, mislim da je napravila stvarno dobar posao', rekla je glumica o Ariani Harwicz i njenoj knjizi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPOKON JE TO NAPRAVIO

NAPOKON JE TO NAPRAVIO

Rubenovu fotografiju iz lifta prati iznenađenje: Nema više vjenčanog prstena
LJUBAV IZNAD KOMENTARA

LJUBAV IZNAD KOMENTARA

Andreu Šušnjaru su napali hejteri: Ovako im je odgovorila
PITANJE ZA ČLANICE

PITANJE ZA ČLANICE

Kontroverza se zahuktava: Glasanje će krojiti Eurosong 2026 usred bojkota i prosvjeda

najpopularnije

Još vijesti