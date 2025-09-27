Digla glas na filmskom festivalu: Jennifer Lawrence osudila 'genocid' u Gazi i prozvala političare

Američka glumica Jennifer Lawrence osudila je 'genocid' u Pojasu Gaze koji je 'neprihvatljiv' i kritizirala američku politiku zbog nedostatka 'integriteta', na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu u Španjolskoj
'Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je', odgovorila je 35-godišnja glumica na pitanje o situaciji u Gazi, na konferenciji za novinare prije primanja Velike nagrade časti Donostia. 'Jako sam zabrinuta za svoju djecu, za svu našu djecu', izjavila je pa nastavila komentirati situaciju u svojoj zemlji.
'Ono što me toliko rastužuje jest to što će ovo nepoštovanje i trenutačna retorika u američkoj politici postati normalni za njih, mislim na mlade ljude koji sada glasaju s 18 godina', dodala je Jennifer Lawrence.
Izrazila je žaljenje
'Bit će im potpuno normalno da politika nema integritet. Političari lažu, nema empatije, a treba se podsjetiti da kada ignorirate što se događa na jednoj strani svijeta, brzo će se dogoditi i na vašoj strani svijeta', rekla je, ne imenujući nikoga.
Dobitnica Oscara iz 2013. za film 'Happiness Therapy' izrazila je žaljenje što njezine izjave ili izjave njezinih kolega o aktualnim pitanjima samo služe 'dodatnom raspirivanju vatre', dok bi pitanja o kojima se raspravlja, po njezinu mišljenju, trebali rješavati 'oni koji su izabrani na izborima'.
Najnoviji film Jennifer Lawrence, 'Umri, ljubavi', u režiji Lynne Ramsay i predstavljenog u svibnju na Filmskom festivalu u Cannesu, bit će prikazan uz dodjelu nagrade Donostia na ovogodišnjem, 73. izdanju festivala.
Film, koji su koproducirala ona i Martin Scorsese, temelji se na romanu 'Umri, ljubavi' argentinske spisateljice Ariane Harwicz. Istražuje sreću para koji se suočava s izazovom rođenja djeteta, prateći radnju koja nudi nove perspektive o majčinstvu, potpuno demistificirane i kojima se pristupa s iskrenošću.
'Nakon što sam rodila svog drugog sina, prošla sam kroz stvarno teško postporođajno razdoblje, bilo je baš čudno. Gledajući film sada i gledajući na sve s odmakom, nakon što sam se osjećala kao da hodam kroz tu šumu, mislim da je napravila stvarno dobar posao', rekla je glumica o Ariani Harwicz i njenoj knjizi.