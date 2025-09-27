Digla glas na filmskom festivalu: Jennifer Lawrence osudila 'genocid' u Gazi i prozvala političare

Američka glumica Jennifer Lawrence osudila je 'genocid' u Pojasu Gaze koji je 'neprihvatljiv' i kritizirala američku politiku zbog nedostatka 'integriteta', na Međunarodnom filmskom festivalu u San Sebastianu u Španjolskoj

'Ovo što se događa nije ništa manje od genocida i neprihvatljivo je', odgovorila je 35-godišnja glumica na pitanje o situaciji u Gazi, na konferenciji za novinare prije primanja Velike nagrade časti Donostia. 'Jako sam zabrinuta za svoju djecu, za svu našu djecu', izjavila je pa nastavila komentirati situaciju u svojoj zemlji.

'Ono što me toliko rastužuje jest to što će ovo nepoštovanje i trenutačna retorika u američkoj politici postati normalni za njih, mislim na mlade ljude koji sada glasaju s 18 godina', dodala je Jennifer Lawrence.

Pet nezaboravnih filmova Roberta Redforda koje uvijek rado gledamo Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Izrazila je žaljenje 'Bit će im potpuno normalno da politika nema integritet. Političari lažu, nema empatije, a treba se podsjetiti da kada ignorirate što se događa na jednoj strani svijeta, brzo će se dogoditi i na vašoj strani svijeta', rekla je, ne imenujući nikoga. Dobitnica Oscara iz 2013. za film 'Happiness Therapy' izrazila je žaljenje što njezine izjave ili izjave njezinih kolega o aktualnim pitanjima samo služe 'dodatnom raspirivanju vatre', dok bi pitanja o kojima se raspravlja, po njezinu mišljenju, trebali rješavati 'oni koji su izabrani na izborima'.

Jennifer Lawrence Izvor: EPA / Autor: Javier Etxezarreta





Jennifer Lawrence Izvor: EPA / Autor: Javier Etxezarreta