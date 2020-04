Tijekom online okupljanja ekipe koja je snimala hit seriju na Disney kanalu, jedna od sudionica, poznata pjevačica Demi Lovato progovorila je pred kamerama o svojim rehabilitacijama, ali i problemima s prehranom, sa čime se već godinama bori

'Kada sam prvi put otišla na rehabilitaciju, sjećam se da ste mi upravo svi vi bili najveća inspiracija u svemu. Bez problema ste se nosili s tim pritiskom koji je sve to nosilo. I ja sam htjela takva biti. Kada sada pogledam unatrag, doista je sramota da sam potrošia toliku energiju na razmišljanja oko toga što nosimo na setu. Nekada su mi probe kostima oduzimale po sat vremena, a danas mi je sasvim svejedno što ću obući, jer znam da je i ljudima to nevažno', priznala je Demi Lovato dodavši kako se osjećala 'jadno, ali i bijesno' dok je snimala: 'Osjećala sam se preopterećeno. Kada sam otišla, mislila sam da će se i snimanje prekinuti, no nije, ono se nastavilo. Bila sam presretna zbog vas, no ja jednostavno nisam bila spremna biti više pred kamerama. Jednostavno više nisam mogla tamo biti.'