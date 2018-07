Ćiro Blažević: Mudrosti o ženama nogometaša i vođenju ljubavi

Slavni umirovljeni trener kaže da ne može odgonetnuti što žene privlači kod nogometaša, ali kada igra naša reprezentacija Miroslav Ćiro Blažević zna da su samo smetnja pa tako u Rusiji nema pretjeranog grljenja

Rekorder je po broju utakmica na klupi hrvatske reprezentacije. Kao izbornik ih je odradio 72 i upisao 33 pobjede. Sada je ispričao što misli o ženama nogometaša te ljubavne anegdote s kojima se susreo u karijeri. 'Oni nikad nisu sigurni je li to ljubav ili interes, tako da im ne bi bio u koži', izjavio je Ćiro Blažević za RTL-ov Exkluziv.

Ne može odgonetnuti što žene privlači kod nogometaša, ali kada igra 'repka' zna da su samo smetnja pa tako u Rusiji nema pretjeranog grljenja. 'One imaju jedan fenomen da misle da je njihov muž najbolji i da bi on trebao biti najbolje plaćen. I onda njemu pije krv: 'zamisli ti nisi tako plaćen', to su ženska posla', poručio je. Po njemu bi nogometaši morali čuvati energiju, a vođenje ljubavi zato ne dolazi u obzir.