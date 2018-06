Cigarettes After Sex u posebnoj vezi sa Zagrebom

Bruklinški kolektiv Cigarettes After Sex stiže u Zagreb 6. srpnja na još jedan susret s publikom iz ovog dijela Europe

Sa Cigarettes After Seks brojni su fanovi Lane Del Ray, Mazzy Star ili Cocteau Twinsa došli na svoje. Bend koji je oformljen 2008. u El Pasu prolazio je, vođen Gregom Gonzalezom, brojne autorske faze do objave izrazito hvaljenog EP-a 'I' 2012. godine na kojem su se našle 'Nothing's Gonna Hurt You Baby', 'I'm A Firefighter' i 'Dreaming Of You'. Gonzalez se potom seli u Brooklyn i izbacuje fantastičnu obradu grupe REO Speedwagon “Keep On Loving You” te “Affection” zahvaljujući kojima je grupa napravila ključan globalni proboj. Usljedili su nastupi na gotovo svim najvažnijim festivalima na planeti nakon čega su CAS u lipnju 2017. objavili prvi dugosvirajući materijal nazvan jednostavno “Cigarettes After Sex”. Otprilike godinu dana čekala se nova glazba da bi prije dva tjedna predstavili singl 'Crush', otprilike u isto vrijeme kad su dovršavali prvi dio europske turneje. Drugi dio serije nastupa po Starom kontinentu započeti će 1. srpnja na Dachau Musiksommeru i nastaviti obilazeći festivale u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, Češkoj, Finskoj i Gruziji. Open air koncert u dvorištu Jedinstva 6. srpnja bit će jedini datum koji su odvojili za ovu regiju počastivši nas usput i sa dužim samostalnim setom.

U prodaji su ulaznice po cijeni od 120 kn, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 150 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13), Aquarius CD Shopu (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.