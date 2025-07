Indie rock dvojac The Kills ove subote u Zagrebu u sklopu velike turneje

Tvornica kulture, Zagreb // subota, 12. srpnja 2025.

Američko-britanski duo The Kills, jedan od najznačajnijih indie rock bendova posljednja dva desetljeća, vraća se u Zagreb u Tvornicu kulture u sklopu velike turneje u subotu 12. srpnja 2025. Bend je redovito hvaljen zbog moćnih nastupa uživo i nepobitne glazbene kemije između dvojca Alison Mosshart i Jamie Hince, te balansa između rocka i žestokih gitara, kao i upečatljivih i suptilnih vokala. The Kills su redefinirali kako sve moderni dvojac može zvučati, od garage rocka, punka i bluesa, do teškog zvuka ili sporo tinjajućih ritmova, njihova glazba se pojavljuje u brojnim serijama i filmovima. U više od dva desetljeća postali su neizostavni dio popularne kulture i zauzeli mjesto među svjetskim rock zvijezdama.

The Kills (Full set) - Live at MGM Music Hall (Boston, MA 6-11-25) Izvor: Društvene mreže

Nakon što su kroz lipanj pratili Queens Of The Stone Age na dijelu američke turneje, The Kills dolaze u Europu na seriju headlinerskih nastupa. Turneja je počela u Francuskoj, da bi se nastavila u Belgiji, Švicarkoj, Njemačkoj, Slovačkoj, Austriji, Italiji, Poljskoj, te Hrvatskoj gdje se vraćaju osam godina nakon premijernog solo nastupa. Dosadašnji koncerti otkrivaju setlistu koja prolazi kroz opus benda, ali i novi album, a među pjesmama su ‘Kissy Kissy', ‘U.R.A. Fever', ‘Love and Tenderness', ‘103', ‘Baby Says', ‘Wasterpiece', ‘DNA', ‘Black Balloon', ‘My Girls My Girls', ‘Doing It to Death', ‘Future Starts Slow', ‘New York', ‘Black Balloon', ‘Hard Habit to Break', ‘LA Hex', ‘Future Starts Slow', ‘Last Day of Magic', ‘Sour Cherry' i ‘No Wow'.

The Kills - Heart Of A Dog (Official Video) Izvor: Društvene mreže

Mediji hvale nastupe do sada, tako Glide Magazine kaže da su The Kills ‘jedni od najmoćnijih bendova na alternativnoj rock sceni. Kemija na pozornici je nepobitna. Mosshart i njen očaravajući vokal u savršenoj je kombinaciji s Hinceom koji je virtuoz na gitari.' New England Sounds hvali ‘hipnotični ritam gitara i glazbeno poigravanje na pozornici” dok NYSmusic piše da je dvojac ‘donio nevjerojatnu energiju koja je oduševila publiku.' The Kills su zauzeli mjesto među svjetskim rock zvijezdama i redefinirali što rock glazba može biti u 21. stoljeću te u tom procesu nakupili milijune streaming preslušavanja. Od 2001. njihov rock minimalizam izrodio je sjajnih šest albuma, a svaki je nemirni i beskompromisni umjetnički izričaj pun napetosti, uzbuđenja i nikada ne zvuči isto. Uz bogate glazbene karijere i izvan matičnog benda najznačajnija je ona Alison Mosshart, jednog od najboljih ženskih vokala nezavisne scene, koja je u The Dead Weather grupi u kojoj je udružila snage s velikim Jack Whiteom.

The Kills - Doing It To Death

Debi The Killsa ‘Keep On Your Mean Side', nasljedio je ‘No Wow' sa singlom ‘The Good Ones', dok je album ‘Midnight Boom” sadržavao pjesme koje su se čule u serijama ‘Gossip Girl' i ‘House'. Uslijedio je ‘Blood Pressure', a album ‘Ash & Ice' je jedan od vrhunaca karijere. Najnoviji ‘God Games' snimali su u staroj crkvi s Grammyjem nagrađenim producentom Paulom Epworthom. DIY album opisuje kao ‘najambiciozniju i najljepšu ploča do sada', a The Independent kao ‘korodirani dub, voodoo funk, podmukli gospel, junk shop pop, čak i flamenco calypso'.

The Kills - New York (Official Video) Izvor: Društvene mreže