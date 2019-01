Burno u kraljevskoj obitelji: Ovi članovi nikako se ne podnose

U palači nikad nije dosadno: Svađe u kraljevskoj obitelji koje Najpoznatija kraljevska obitelj na svijetu u javnosti uvijek održava imidž idealne obitelji u kojoj se svi članovi žive u vječnoj slozi. No kao i u svakoj drugoj obitelji u njoj su odnosi daleko od idealnih, a dolaskom novih članova nesuglasice još više dolaze do izražaja

Dolazak Meghan Markle u kraljevsku obitelj unio je nemir, a jesu li odnosi između nje i šogorice Kate Middleton zategnuti i je li to uzrokovalo i raskol među prinčevskom braćom, znaju samo akteri te priče, no gdje ima dima, ima i vatre…

Iza zatvorenih vrata Buckinghamske i Kensingtonske palače u kojoj žive mlađi članovi, ponekad se događaju prave obiteljske drame. No iako je diskrecija u njihovim slučajevima zajamčena, ponekad ipak u javnost procure skandali i nesuglasice. Tijekom zadnjih desetljeća kraljevska obitelj proživjela je brojne drame, a neki njezini članovi i od danas nisu izgladili sve nesuglasice.

Camilla, vojvotkinja od Cornwalla i Kate Middleton

Njih dvije danas u javnosti djeluju kao dobre prijateljice, a nerijetko su uhvaćene objektivom dok ugodno čavrljaju stojeći jedna pored druge na raznim kraljevskim događanjima. No nije uvijek bilo tako, pogotovo ne u početku. Autor knjige 'Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne' Christopher Anderson, otkrio je da je Camilla željela da William prekine s Kate, a navodno je čak i svog supruga, princa Charlesa molila da se umiješa i naredi Williamu da okonča vezu. Camilli se navodno nije nimalo svidjelo to što javnost obožava Kate, dok prema njoj nije nimalo blagonaklona, a nitko nije bio sretniji od nje kad je par nakratko prekinuo svoju vezu.