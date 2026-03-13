Bruce Willis i dalje vodi tešku bitku, a njegova supruga sada je povukla važan potez

Emma Heming Willis objavila je da pokreće zakladu posvećenu istraživanju frontotemporalne demencije i podršci njegovateljima

Supruga Brucea Willisa pokrenula zakladu kako bi pomogla svima onima koji se kao i njezin suprug, bore s teškom dijagnozom.

Vijest je objavila tijekom humanitarne večeri u New Yorku, dok se njezin suprug već godinama nosi s ovom teškom neurodegenerativnom bolešću. Heming Willis objavila je da pokreće zakladu za istraživanje demencije i pomoć njegovateljima osoba oboljelih od frontotemporalne demencije, piše Daily Mail. Emma, 47-godišnja supruga slavnog glumca, vijest je objavila tijekom dodjele nagrade Susan Newhouse & Si Newhouse Award of Hope na događanju Hope Rising Benefit, koje u New Yorku organizira udruga The Association for Frontotemporal Degeneration. Nagradu je primila u ime svoje obitelji i Brucea Willisa, 70-godišnjeg glumca kojem je 2022., u 67. godini, dijagnosticirana frontotemporalna demencija.

Bruce Willis ostao je u prijateljskim odnosima i s bivšom suprugom Demi Izvor: Profimedia / Autor: Tibrina Hobson / Getty images / Profimedia

'U ovom sam putovanju izbliza vidjela stvarnost s kojom se suočavaju brojne obitelji kada njihova voljena osoba živi s frontotemporalnom demencijom', poručila je okupljenima. 'Duboko vjerujem u važnost potpore istraživanjima, ali i u to da moramo biti uz njegovatelje koji svaki dan nose golem teret. Nadam se da će ovaj fond pomoći produbiti razumijevanje FTD-a i osigurati da se obitelji koje se s njime suočavaju osjećaju viđeno, podržano i manje usamljeno', dodala je. Istaknula je i da je Bruce Willis uvijek bio velikodušan i srčan te da vjeruje da bi bio ponosan na inicijativu koja pomaže obiteljima pogođenima tom bolešću. Podrška obitelji i bliskih ljudi Emma Heming Willis s događanja je podijelila i selfie s kćerima Mabel (13) i Evelyn (11). Na večeri su bili i redatelj M. Night Shyamalan te njegova supruga Bhavna Shyamalan. Bruce Willis i Shyamalan iza sebe imaju dugu filmsku suradnju. Willis je igrao u Shyamalanovu filmu 'Šesto čulo' iz 1999., kao i u trileru 'Nesalomljivi' iz 2000. godine.

Emma Heming Willis, koja se za glumca udala 2009., kasnije je na društvenim mrežama objavila i fotografiju sa pozornice te fotografiju svojeg mjesta za stolom. Prošle je godine otkrila da se Bruce preselio u zasebnu prizemnu kuću u blizini njihova obiteljskog doma, gdje o njemu 24 sata na dan brine tim profesionalnih njegovatelja. U siječnju je izjavila i da ga posjećuje 'stalno', a obitelj s njim nekoliko puta tjedno večera. Često mu, rekla je, dolazi i na doručak. U podcastu 'Conversations With Cam' objasnila je da se pokazalo kako takav raspored najbolje funkcionira za cijelu obitelj. 'To je naš drugi dom i mjesto na kojem stvaramo uspomene. Ta kuća odgovara svim Bruceovim potrebama 24 sata na dan, a naš drugi dom je prostor u kojem su djeca, gdje su i njihove potrebe zadovoljene. To je za nas ispalo jako dobro', rekla je. Dodala je da je preseljenje Brucea Willisa u taj dom bila jedna od najtežih odluka tijekom njegove borbe s bolešću. 'To nije bila laka odluka. Njegovatelji su često suočeni s vrlo teškim izborima i moramo učiniti ono što je najbolje za našu obitelj i ono što je najsigurnije za osobu o kojoj brinemo', kazala je. Naglasila je i da Bruce Willis ne bi želio da njihove dvije mlađe kćeri odrastaju pod teretom njegove bolesti. Ranije je za The Sunday Times rekla da je, unatoč tuzi i nelagodi, to bila ispravna odluka za njega, za njihove kćeri i za nju samu te da joj je to omogućilo da se ponovno vrati ulozi supruge.