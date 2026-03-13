Zvijezda nove hit serije iz moćne je holivudske loze: Otac mu je slavni glumac, a Rose Byrne pomajka

U Hollywoodu nije rijetkost da talent ostaje u obitelji, ali malo tko može se pohvaliti lozom kakvu ima Jake Cannavale. Mladi glumac i glazbenik sin je Bobbyja Cannavalea i scenaristice Jenny Lumet, unuk slavnog redatelja Sidneyja Lumeta te praunuk legendarne Lene Horne, a u širu obiteljsku priču ulazi i Rose Byrne, dugogodišnja partnerica njegova oca.

Među licima koja se pojavljuju u novoj seriji 'Scarpetta' pozornost privlači i Jake Cannavale, glumac koji u kriminalističkom trileru igra mlađu verziju Petea Marina, lika kojeg u sadašnjoj vremenskoj liniji tumači njegov otac Bobby Cannavale. No njegova povezanost s Hollywoodom ne završava na slavnom ocu, iza njega stoji jedna od najzanimljivijih obiteljskih loza u američkoj filmskoj i glazbenoj industriji.

U seriji 'Scarpetta', koja je od 11. ožujka dostupna na Prime Videu, Jake Cannavale i Bobby Cannavale glume istog čovjeka u različitim razdobljima života, mlađeg i starijeg Petea Marina. Jake je ovih dana i sam govorio koliko mu je rad s ocem produbio i profesionalni i privatni odnos, premda nisu dijelili mnogo zajedničkih scena.

Sin Bobbyja Cannavalea i Jenny Lumet Jake Cannavale sin je Bobbyja Cannavalea i scenaristice Jenny Lumet. Bobby Cannavale jedno je od najprepoznatljivijih američkih glumačkih lica, s nizom zapaženih filmskih, televizijskih i kazališnih uloga, dok je Jenny Lumet cijenjena scenaristica i producentica, najpoznatija po scenariju za film 'Rachel Getting Married', ali i po radu na televizijskim projektima poput 'Star Trek: Discovery'.

Jake tako dolazi iz kuće u kojoj je gluma s jedne, a scenaristika i produkcija s druge strane bila svakodnevica, pa ne čudi da je i sam vrlo rano ušao u svijet izvedbenih umjetnosti. Unuk Sidneyja Lumeta S majčine strane njegova je priča još impresivnija. Jenny Lumet kći je legendarnog redatelja Sidneyja Lumeta, autora klasika kao što su '12 Angry Men', 'Dog Day Afternoon' i 'Network'. Sidney Lumet bio je jedno od ključnih imena američke kinematografije 20. stoljeća, poznat po filmovima snažnog moralnog, političkog i društvenog naboja. To znači da Jake Cannavale nije samo dijete slavnih roditelja, nego i nasljednik jedne od najsnažnijih filmskih loza u Hollywoodu.

Praunuk legendarne Lene Horne Obiteljsko stablo tu ne staje. Jake Cannavale i praunuk je Lene Horne, legendarne pjevačice, glumice i ikone američke zabavne industrije. Lena Horne ostala je upamćena ne samo po umjetničkoj karijeri, nego i po velikom društvenom utjecaju, kao jedna od najvažnijih crnačkih zvijezda klasičnog Hollywooda.

U obiteljskoj priči važna je i Rose Byrne U širu obiteljsku sliku ulazi i Rose Byrne, dugogodišnja partnerica Bobbyja Cannavalea. Australska glumica s Bobbyjem je od 2012., a zajedno imaju dvojicu sinova, Rocca i Rafu. Iako se nisu službeno vjenčali, oboje su posljednjih godina otvoreno govorili da se doživljavaju kao bračni par. To znači da Jake Cannavale u obiteljskoj priči ima i slavnu pomajku, kao i dvojicu mlađe polubraće, pa njegovo obiteljsko stablo doista izgleda kao presjek više generacija američkog i australskog showbusinessa.

Holivudsko nasljeđe koje sada dobiva novu pozornicu Jake Cannavale i ranije je glumio u televizijskim i filmskim projektima, no 'Scarpetta' mu sada donosi dodatnu pozornost, i to ne samo zato što dijeli kadar s velikim imenima poput Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis i Ariane DeBose, nego i zato što publika u njemu sve jasnije vidi još jednog člana vrlo moćne obiteljske linije. U trenutku kad se 'Scarpetta' nameće kao jedan od većih streaming naslova sezone, Jake Cannavale dobiva i idealnu priliku da se iz sjene slavnog prezimena nametne kao ime koje će publika pamtiti i po vlastitim ulogama.