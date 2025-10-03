Bračni tandem na putu: Blanka i Zlatko Mateša opet u romantičnom bijegu

Razglednice Blanka i Zlatka Mateša s njihovih putovanja izmjenjuju se ritmom sezona: od kratkih city-break vikenda do itinerara koje spajaju poslovne obveze i slobodne sate za guštanja u lokalnim okusima, posjetu muzejima i šetnjama gradskim jezgrama.

U najnovijem javljanju stigli do jedne od najmanjih zemalja Europe . 'Jedinstvena Malta, spoj mediteranskog, talijanskog, britanskog i arapskog utjecaja na kulturu, arhitekturu i gastronomiju. Katolička katedrala sv. Pavla u Mdini', opisala je sveučilišna profesorica jednu od fotografija nastali tijekom boravka ondje.

Par je nedavno boravio u Japanu, a prije toga su bili u Provansi, a tijekom ljeta odmarali su na više destinacija na Jadranu. Lijepa Splićanka ranije je otkrila da im je posebno draga Azija. Proveli su puno vremena u Mongoliji i Singapuru, posjetili su Kinu i dosta zemalja u Europi. Rekla je da 'nemaju problem s promjenom vremenskih zona' te da 'uživaju u različitostima drugih kultura i običaja'.