Borba za zdravlje: Dobitnici četiri Grammyja dijagnosticiran je ALS i ne može više pjevati

Glazbenici Roberti Flack, dobitnici Grammyja, čiji hitovi uključuju 'Killing Me Softly with His Song', dijagnosticiran je ALS, poznat i kao Lou Gehrigova bolest, i više ne može pjevati, rekli su njezini predstavnici za medije u ponedjeljak

Amiotrofična lateralna skleroza, progresivna bolest, 'onemogućila joj je pjevanje i nije joj lako govoriti', stoji u izjavi njezinih predstavnika. 'Ali bit će potrebno puno više od ALS-a da bi ova ikona bila ušutkana', naglašavaju.