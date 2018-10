Bliski prijatelj Lady Gage otkrio: 'Ljudi su joj u lice govorili da je ružna'

Iako se čini da joj je svjetska slava bila zapisana u genima, uspon do vrha za Lady Gagu i nije baš bio lagan. Dobitnica Grammyja, a možda uskoro i Oskara, 32-godišnja pjevačica, za svoju ulogu u hit filmu 'Zvijezda je rođena' dobija samo pohvale, a njezin stari prijatelj iz djetinjstva za medije je otkrio neke zanimljivosti o njezinom životu prije negoli je postala slavna

'Život joj je u to vrijeme, baš kao i Ally, bio borba, jer nitko ju nije shvaćao ozbiljno. Govorili bi joj da je ok, ali da nije za široku masu. 'Nisi dovoljno lijepa za pop zvijezdu', govorili su joj u lice, što je bilo nevjerojatno', otkrio je Sullivan i dodao:

Riječ je o Brendanu Jayju Sullivanu koji je bio iznimno blizak s Lady Gagom tijekom njezinih početaka u New Yorku . Upravo on rekao je kako je slavna pjevačica na početku svoje karijere bila vrlo slična liku Ally, koju glumi u filmu 'Zvijezda je rođena'.

Prije negoli je postala okružena glamurom, pjevačica i glumica nije bilježila takve uspjehe. Nakon što se ispisala s fakulteta, potpisala je ugovor s diskografskom kućom Def Jam , u kojoj su i Rihanna , Jay-Z , Justin Bieber , Kanye West i mnogi drugi. No, nakon samo godinu dana raskinuli su joj ugovor.

'Kada si mlađi stalno se preispituješ, no Gaga kakvu sada vidite na crvenom tepihu - s frizurom i Gucci haljinom - to je ona prava Gaga kakva je i privatno. Takva je bila cijelo vrijeme. Znam, jer sam pratio njezinu transformaciju kroz vrijeme.'

'To ju je dokrajčilo i uništilo joj život. Trebala je doživjeti neviđeni uspjeh, no umjesto toga ostala je bez ugovora. Upravo u tom razdoblju njezinog života smo se i upoznali', prisjetio se Sullivan.

Ipak, takav neuspjeh nije ju poljuljao do kraja, a sama Lady Gaga iz svega toga se izdigla jača no ikada. Kako je rekao njezin prijatelj, iako je bila zvijezda stajala je čvrsto na zemlji i željela doći do točke gdje će ona sama imati utjecaj u glazbenoj industriji.