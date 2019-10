Bivši nogometaš u suzama: Vinnie Jones ne može se pomiriti s gubitkom supruge

Prije točno tri mjeseca, nakon 25 godina braka, britanski glumac i bivši nogometaš Vinnie Jones ostao je bez voljene supruge Tanye. Ona se punih šest godina borila sa melanomom, te je bitku na kraju izgubila, a o gubitku je sada progovorio i sam 54-godišnjak

Uz njezin krevet, osim Vinnieja bili su i Tanyini roditelji, brat, ali i njihova kći Kayley, a potom joj je medicinska sestra dala morfij, kako bi joj olakšala patnju.

'Neprestano sam joj govorio: 'Volim te, volim te...'. Sve je bilo jako mirno, a zatim je disala sve tiše i odjednom je utihnula. Nježno sam je držao za ruku, mazio i onda je zauvijek zaspala, a ja sam imao osjećaj kao da je Zvončica izašla iz nje i proletjela pored mene. To me smirilo. Pogledao sam sestru i pitao je: 'Otišla je?'... I to je bilo to.'