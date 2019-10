Obožavateljice su tužne: Zaručio se turski zavodnik iz serije 'Istanbulske nevjeste'

Berkay Hardal na setu turskoj uspješnici koja je stekla veliku popularnost kod hrvatskih gledatelja, a u kojoj je glumio Murata Borana, zaljubio se u kolegicu Hiru Koyuncuoğlu. Premda su planirali vjenčanje, kratki spoj među njima doveo ih je do raskida, a sada zgodni Turčin ima novu ljubav

No trza­vice u vezi navodno su krenule nakon što je Berkay dobio glavnu ulogu u seriji ‘Kardes Çocuklari’, gdje mu je partnerica 21-godišnja Afra Saraçoglu. Naime, Hira je čula glasine da je Berkay vara s kolegicom Afrom, koja u Turskoj i nije na najboljem glasu, a poznata je po tome što rado zavodi kolege sa seta. Prvi put su se razišli jer je se on upustio u romansu s glumicom Gülper Özdemir s kojom je tada snimao. Štoviše, Hiru je ostavio zbog nje. Za Hiru Koyuncuoğlu je govorio da mu je uz majku najvažnija žena na svijetu.

Podsjetimo, Berkay Hardal bio je student ekonomije s impresivnih sto tisuća pratitelja na Insta gramu kad ga je zapazila agentica koja mu je ponudila da ga zastupa.

'U inbox su mi stizale razne glumačke ponude, ali odbijao sam ih želeći ostati usredotočen na fakultet i studentski život. No, kad mi se obratila moja sadašnja agentica s pričom o audiciji za visokobudžetnu seriju i jednogodišnjem ugovoru, shvatio sam da je to prilika koju ne želim propustiti. Poslije se sve događalo kao na filmu: od dolaska na audiciju, na koju sam išao s užasnom tremom, do odluke producenata da ću ja glumiti Murata. Nisam imao pojma o glumi i o tome što se točno očekuje od mene, no redatelj mi je rekao 'Nemoj se uzbuđivati i nemoj ništa glumiti, pred kamerama budi to što jesi', ispričao je ranije Berkay.