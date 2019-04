Bivša djevojka Toma Bradyja izdaje knjigu: Evo što je proživljavala nakon prekida i spoznaje da je trudna

Najuspješniji igrač američkog nogometa svih vremena Tom Brady upoznao je 2006. godine brazilsku manekenku i jednu od najpoznatijih Victorijinih anđelica Gisele Bundchen. U to je doba još uvijek bio u vezi s glumicom Bridget Moynahan, no ubrzo ju je ostavio i započeo vezu s Gisele. Idila je trajala tek dva mjeseca kada je sportaš doznao da je njegova bivša djevojka trudna. O tom turbulentnom i neizvjesnom razdoblju progovorila je Moynahan u svojoj knjizi 'Our Shoes, Our Selves' koja izlazi uskoro

Trudnoća Bridget Moynahan sa zvijezdom američkog nogometa, koji je upravo započeo vezu sa supermodelom Gisele Bundchen, tabloiduma je bila vrlo interesantna, no glumici koja je u iščekivanju prinove bila pod povećalom javnosti, nije bilo nimalo lako. 'Trudnoća i dolazak bebe su tako osobni, intimni trenuci, a mene su pratili automobilima i skrivali se u grmlju ispred moje kuće', progovara o tom teškom razdoblju života u novoj knjizi Moynahan. 'Sve što nova majka želi je zaštiti svoje dijete, a pažnju koju su mi davali osjećala sam kao prijetnju', dodaje Moynahan.

O toj temi Moynahan je progovorila u intervjuu za Harper Bazaar još 2008. godine, rekavši kako je prolazeći kroz traumatično razdoblje najprije slamanja srca, a potom i trudnoće, cijeli svoj život okrenula naglavačke i prokrenula ga iznutra prema van. 'Izvukla sam jako puno iz toga. Bilo je stvarno teško i jako gadno, ali sad imam dijete, što je najbolja stvar na svijetu', rekla je za časopis Moynahan. Bridget Moynahan i Tom Brady bili su u vezi od 2004. do 2006. godine, a svoga sina Jacka, koji danas ima 11 godina, odlučili su podizati zajedno. 'Tom i ja smo odlučili uajedno odgajati dijete i oboje našli partnere koji ne samo da su nas podržali u zajedničkom podizanju, nego su mu pružili ljubav kao da je njihovo', objašnjava Moynahan u svojoj knjizi. 'Mislim da više od toga ne treba tražiti. Moj je sin okružen ljubavlju', kaže glumica koja je tri godine u braku s poduzetnikom Andrewom Frankelom.