'Bio je vrlo razmažen': Iza zatvorenih vrata brak JFK-a Jr. i Carolyn Bessette bio je daleko od bajke

Iako ih nova hit serija 'Love Story', koja je u Hrvatskoj dotupna na servisu Disney+, prikazuje kao ultimativni romantični par, prijatelji tragično preminule Carolyn Bessette Kennedy i Johna F. Kennedyja Jr. napokon su otkrili što se zapravo događalo iza zatvorenih vrata. Slika savršene plavuše i američkog princa krila je kompleksan odnos pun dramatičnih svađa, borbe s paparazzima i sudara dva potpuno različita svijeta

Carolyn Bessette Kennedy ostala je zamrznuta u vremenu kao slika i prilika savršene plavuše koja je imala sve. Nekadašnja publicistica Calvina Kleina bila je utjelovljenje cool njujorškog stila kasnih devedesetih, uz svog supruga – čovjeka koji je svojedobno nosio titulu 'najseksi muškarca na svijetu', Johna F. Kennedyja Jr.

Lako je romantizirati par koji je tragično skončao 1999. godine kada je John izgubio kontrolu nad njihovim malim zrakoplovom, baš kao što to čini nova serija 'Love Story'. No, prijatelji koji su ih dobro poznavali tvrde da je Carolyn bila puno dublja i kompleksnija osoba nego što se to često prikazuje, te upozoravaju da njihov odnos nije uvijek bio tako ružičast. Njezin bliski prijatelj, modni dizajner Narciso Rodriguez, opisao je Carolyn, koja je poginula u dobi od 33 godine, ovim riječima: 'Snažna. Autentična. Nevjerojatno lijepa. I prilično kompleksna.' Skrivanje od reflektora Iako je zbog posla svakodnevno surađivala sa slavnim osobama i bila nezaobilazna figura na mondenim događanjima uz Johna, Carolyn je zapravo bila vrlo prizemna. 'Razgovarala bi s ljudima, ali više je voljela biti sama – nije htjela da ju se gnjavi', otkrio je njezin najbolji prijatelj, bivši modni dizajner Gordon Henderson.

'Nije bila djevojka za visoko društvo', dodao je Henderson, opisujući svoju pokojnu prijateljicu kao 'opuštenu', prisjećajući se kako joj je bilo jednako ugodno kupiti bočicu parfema od uličnog prodavača kao i u luksuznoj robnoj kući. Unatoč samopouzdanju, bila je povučena. 'Uvijek bi stajala iza Johna i skrivala se iza njega. Ako vas nije poznavala, stvarno se skrivala', prisjetio se. Njezino glavno utočište bio je West Village, često upravo u njegovom stanu. Carolyn, rođena u White Plainsu u New Yorku i odgajana u katoličkoj obitelji srednje klase, teško se nosila s pritiskom koji je donosio status 'savršenog američkog para'. Bila je kći učiteljice i stolara koji su se razveli kad je bila mlada, dok je njezin suprug bio sin jedinac predsjednika Johna F. Kennedyja i Jacqueline Kennedy Onassis. Borba s paparazzima i Johnov ego Kada su započeli vezu 1994. godine, paparazzi su postajali sve agresivniji, a fotografije slavnih donosile su golem novac. Par je brzo postao njihova glavna meta. 'John se naviknuo na paparazze. Nosio bi kapu naopako, odijelo i vozio bicikl. Stalno su ga pratili', otkrio je izvor.

Dok je Carolyn, zahvaljujući svom šarmu, uspješno gradila karijeru u Calvinu Kleinu, stilizirajući zvijezde poput Annette Bening i Kate Moss, intimno je žudjela za privatnim životom, daleko od medijskog cirkusa koji je dolazio u paketu s Johnom. No, nasljednik Kennedyjevih obožavao je pažnju. 'Ako se kratko vrijeme ne bi pojavio u novinama, jamčim vam, bez obzira na vrijeme, izašao bi van igrati nogomet bez majice', rekao je Steven Gillon, Kennedyjev prijatelj i autor knjige 'America's Reluctant Prince'. 'Volio je pažnju.' Henderson kaže da je Carolyn bilo smiješno kako bi, kad nije bila s njim, mogla normalno funkcionirati u javnosti. 'Paparazzi su je gnjavili samo kad je bila s Johnom. Ostatak vremena najviše je voljela sklupčati se u krevetu s velikim džemperom i čitati. Pili bismo kavu na mom stubištu', prisjetio se. 'Dobila je najgori dio dogovora' Njihovi najnapetiji trenuci nerijetko su se odvijali pred bljeskalicama fotoaparata. 'Imali su goleme svađe. Ozbiljne svađe. Lude svađe', otkrio je izvor blizak paru, napominjući da su imali mnogo razmirica uoči vjenčanja 1996. godine. Johnovi postupci nisu uvijek bili nimalo viteški. 'Otežavao joj je. Dobila je najgori dio dogovora. Radila je sve što je mogla da to održi zajedno', rekao je izvor i dodao: 'Bio je vrlo razmažen.'

U veljači 1996., sedam mjeseci prije vjenčanja, par je snimljen u žučnoj raspravi dok su šetali svog psa Fridaya u Central Parku. Svađa je kulminirala tako što je Carolyn skinula zaručnički prsten. Iako su fotografije izgledale dramatično, Henderson tvrdi da to nije bilo ništa strašno. 'Svađali bi se oko gluposti. I što se dogodi? Ja zapnem s psom. Rekao sam im: Moglu ste barem ostaviti hranu za njega. Ponašali su se kao glupi klinci. Voljeli su se, većinu vremena.' Kada je njihova svađa u parku dospjela u javnost, Carolyn se potpuno povukla. 'Definitivno nije voljela da je se fotografira. Uvijek bi sagnula glavu kad bi dolazili paparazzi', rekao je Henderson. Bajkovito vjenčanje i legendarna haljina Par se prvi put susreo kada je John došao u Calvin Klein na probu 1992. (iako se neki sjećaju da su se prvi put sreli na zabavi, kako je to prikazano u seriji 'Love Story'). Na prvom spoju Carolyn mu je ispričala kako je dobila prestižan posao u modi – prvo je radila u trgovini Calvin Klein u Bostonu nakon završenog fakulteta, da bi je regrutirali u glavnu podružnicu na Manhattanu nakon što je regionalni menadžer primijetio njezin stil. U to je vrijeme John izlazio s glumicom Daryl Hannah, a kada su prekinuli, 1994. ozbiljno je započeo vezu s Carolyn.

Američki princ i najveća It djevojka devedesetih izrekli su sudbonosno 'da' 21. rujna 1996., na intimnoj ceremoniji pod svjetlošću svijeća pred samo 40 uzvanika, u rustikalnoj Prvoj afričkoj baptističkoj crkvi na otoku Cumberland u Georgiji. Carolyn je blistala u svilenoj haljini s naboranim izrezom vrijednoj 40.000 dolara, koju je za nju mjesecima kreirao Narciso Rodriguez.