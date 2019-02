Bijesna Brankica Grdović oglasila se nakon navodnog nasilja u obitelji

Medijski natpisi da je pjevač Milan Grdović napao nju i njezinu prijateljicu, jako su uzrujali Brankicu Grdović koja je ovoga puta za Slobodnu Dalmaciju odlučila progovoriti o svemu

‘Sve je to sabotaža Mladenova koncerta, ostalo je rekla-kazala’, rekla je za Slobodnu Dalmaciju Brankica Grdović, supruga pjevača Mladena, nakon što se jučer u medijima prenijela vijest kako je popularni Zadranin nju i prijateljicu verbalno napao na ulici u alkoholiziranom stanju, zbog čega ga je policija, nakon prijave za nasilje u obitelji i narušavanje javnog reda i mira, navodno odvela na Odjel psihijatrije zadarske bolnice, a zatim u postaju na ispitivanje.

‘Ovaj put krećem u akciju. Ja osobno, ne Mladen. To će biti moje osobno djelo, al' će biti remek-djelo, jer je to moja privatnost i moj život. Upravo se debelo diraju u moj život. Ja imam 51. godinu, da bi se više zaj....... s novinarima i da bi se više zaj....... s bilo kim. Meni je važno imati svoj miran život i želim ga osigurati za sebe i za njega’, govorila je uzrujano Brankica pa dodala: ‘U protivnom, tko mi se više takne u moj život, doslovno će imati posla sa mnom. Ne s njim, nego sa mnom, jer mu ja neću dopustiti. Neka on radi svoj posao. Ja imam itekako raditi na onome što sam naumila raditi’.