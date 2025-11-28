TOPLINA OBITELJI

Ben Affleck provodi blagdane s bivšom suprugom: 'Uvijek je dobrodošao'

I.Bradić

28.11.2025 u 22:47

Ben Affleck
Ben Affleck Izvor: EPA / Autor: ETIENNE LAURENT
Ben Affleck je, baš kao i prošle godine, proveo Dan zahvalnosti u kući Jennifer Garner. Pridružila su im se i djeca (Violet, Seraphinom i Samuelom)

Nakon glasina o mogućem pomirenju Bena Afflecka i Jennifer Lopez, People prenosi kako je popularni glumac blagdane proveo uz bivšu suprugu i djecu u Los Angelesu.

Kako je otprije poznato, Ben Affleck i Jennifer Garner imaju dogovor da će uvijek stavljati svoje troje djece na prvo mjesto, a to su učinili i ovaj put povodom Dana zahvalnosti.

'Baš kao i prošle godine, Jen je bila domaćin Dana zahvalnosti u svojoj kući. Ben i njegova mama su se pridružili. Jen to čini vrlo posebnim. Ona je tako sjajna kuharica. Voli i okupljati cijelu obitelj. Ben je uvijek dobrodošao u njezinoj kući', otkrio je izvor.

Osim što ga je uključila u obiteljske blagdane, Jennifer Garner, prema izvoru, nikad nije odustala od Afflecka: 'Jen je njegova najveća navijačica. Trebale su im godine da dođu do ove točke, ali Jen nikada nije odustala od njega. Sada je sve prijateljski nastrojeno i usredotočeno na djecu.'

Popularni glumac sada se fokusira na posao, zdravlje i djecu.

