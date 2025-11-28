Richard Gere oduševio Španjolce: Pokazao je što ga je supruga naučila

Richard Gere potpuno je očaran Španjolskom, a kao znak zahvalnosti za toplu dobrodošlicu koju je ondje doživio, odlučio se uključiti u humanitarne aktivnosti. Nakon posjeta Madridu, stigao je u Murciju kako bi ispunio dvije posebno emotivne obveze usmjerene na podršku djeci oboljeloj od raka o kojoj se brine Zaklada Aladina.

Njegov posjet Murciji započeo je u 17 sati u Sveučilišnoj bolnici Virgen de la Arrixaca (HUVA), centru koji je nedavno primio donaciju od milijun eura od Zaklade Aladina. Gere je srdačno razgovarao s prisutnima, pokazao toplinu prema djeci sudionicima događaja te čak i sam pogurao jedna invalidska kolica.

U bolnici je sudjelovao u postavljanju kamena temeljca za buduću pedijatrijsku gimnastičku dvoranu , prostoru namijenjenom poboljšanju kvalitete života mladih pacijenata i stvaranju poticajnog okruženja tijekom liječenja.

Sljedeća postaja holivudske zvijezde bila je Plaza Circular, gdje su se tijekom poslijepodneva odvijali zabavni programi za djecu, a točno u 19 sati Gere se pridružio djeci u zajedničkom paljenju velikog gradskog božićnog drvca, popraćenog pirotehničko-glazbenim spektaklom koji je osvijetlio nebo Murcije. Prema lokalnim medijima, svjetlosni efekti bili su vidljivi i iz obližnjih sela, a dosegli su visinu od dva kilometra.

Kad je Gere stupio na pozornicu, uputio je okupljenima tople riječi na španjolskom: 'Zdravo Murcia! Zdravo dječaci i djevojčice!' te zaradio gromoglasan pljesak.