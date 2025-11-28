ODLIČAN NASTUP

Richard Gere oduševio Španjolce: Pokazao je što ga je supruga naučila

Richard Gere
Richard Gere Izvor: EPA / Autor: Marcial Guillen
Holivudska zvijezda Richard Gere oduševio je okupljene u Murciji kada se publici srdačno obratio riječima na španjolskom

Richard Gere potpuno je očaran Španjolskom, a kao znak zahvalnosti za toplu dobrodošlicu koju je ondje doživio, odlučio se uključiti u humanitarne aktivnosti. Nakon posjeta Madridu, stigao je u Murciju kako bi ispunio dvije posebno emotivne obveze usmjerene na podršku djeci oboljeloj od raka o kojoj se brine Zaklada Aladina.

Njegov posjet Murciji započeo je u 17 sati u Sveučilišnoj bolnici Virgen de la Arrixaca (HUVA), centru koji je nedavno primio donaciju od milijun eura od Zaklade Aladina. Gere je srdačno razgovarao s prisutnima, pokazao toplinu prema djeci sudionicima događaja te čak i sam pogurao jedna invalidska kolica.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

U bolnici je sudjelovao u postavljanju kamena temeljca za buduću pedijatrijsku gimnastičku dvoranu, prostoru namijenjenom poboljšanju kvalitete života mladih pacijenata i stvaranju poticajnog okruženja tijekom liječenja.

Richard Gere Izvor: EPA / Autor: Marcial Guillen

Sljedeća postaja holivudske zvijezde bila je Plaza Circular, gdje su se tijekom poslijepodneva odvijali zabavni programi za djecu, a točno u 19 sati Gere se pridružio djeci u zajedničkom paljenju velikog gradskog božićnog drvca, popraćenog pirotehničko-glazbenim spektaklom koji je osvijetlio nebo Murcije. Prema lokalnim medijima, svjetlosni efekti bili su vidljivi i iz obližnjih sela, a dosegli su visinu od dva kilometra.

Kad je Gere stupio na pozornicu, uputio je okupljenima tople riječi na španjolskom: 'Zdravo Murcia! Zdravo dječaci i djevojčice!' te zaradio gromoglasan pljesak.

@abc.es 🎄 Murcia ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido del gran árbol de la capital. La ciudad ha completando así la iluminación propia de estas fechas y, para ello, ha contado con la presencia del actor Richard Gere. Así ha sido el momento ⤴️ #RichardGere #Murcia #Navidad #Christmas #encendido ♬ Christmas Is Coming - DM Production

'Španjolska će uvijek biti točka povratka. Ponekad život od vas traži kretanje, a ponekad od vas traži mir. Sada smo u fazi u kojoj smo fokusirani na djecu', rekla je nedavno Gereova supruga koja ga je i upoznala s ljepotama Španjolske.

