'THE STEEL HOUSE'

Austin Butler kupio kuću Brada Pitta u kojoj se mnogi ne bi usudili živjeti

I.Bradić

19.09.2025 u 14:02

Austin Butler
Austin Butler Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen
Bionic
Reading

Holivudski glumac Austin Butler preuzeo je nekretninu Brada Pitta o kojoj se posljednjih mjeseci često pisalo... Nažalost, ne u baš dobrom kontekstu

Kako izvještava PageSix, Austin Butler kupio je kuću u Los Angelesu od Brada Pitta za 5,2 milijuna dolara. Ovu posebnu nekretninu u Los Felizu Butler je preuzeo tek nekoliko mjeseci nakon što su u nju provalili lopovi.

vezane vijesti

Kuća, poznata kao 'The Steel House', sagrađena je 1960. i ima fantastičan pogled na grad te bogatu povijest, a njezini su vlasnici bili i drugi poznati ljudi iz svijeta showbusinessa, primjerice gitarist The Killersa Dave Keuning. Prostrana nekretnina u španjolskom stilu od 8.385 četvornih metara ima šest spavaćih soba i osam kupaonica, uz fensi dodatke kao što su kino, kamin i bazen.

Brad Pitt kroz godine Izvor: Društvene mreže / Autor: Profimedia/montaža Neven Bučević

Iako kuća odgovara cool imidžu holivudskog glumca, treba reći da se mnogi ne bi usudili živjeti u domu koji je bio meta provale...

Naime, provala se dogodila u lipnju kad su trojica osumnjičenika preskočila ogradu i ušla kroz prozor, dok Pitt nije bio doma jer je bio na press turneji za film Formula 1.

SVI O TOME PRIČAJU

Novi imidž, mlađa djevojka: Brad Pitt i službeno je u krizi srednjih godina

Pogledaj galeriju

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OTVORENJE STUDIJA

OTVORENJE STUDIJA

Njihov dolazak iznenadio je mnoge: Milanka Opačić i Bianca Matković snimljene u izlasku
MMM DA...

MMM DA...

Colin Farrell iznenadio priznanjem: Ovo se neće svidjeti suprugu Margot Robbie
STVARAN PROBLEM

STVARAN PROBLEM

Reese Witherspoon otkrila kako se riješila anksioznosti: Svi se pitaju samo jedno

najpopularnije

Još vijesti