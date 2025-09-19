Austin Butler kupio kuću Brada Pitta u kojoj se mnogi ne bi usudili živjeti

Kako izvještava PageSix , Austin Butler kupio je kuću u Los Angelesu od Brada Pitta za 5,2 milijuna dolara. Ovu posebnu nekretninu u Los Felizu Butler je preuzeo tek nekoliko mjeseci nakon što su u nju provalili lopovi.

Kuća, poznata kao ' The Steel House ', sagrađena je 1960. i ima fantastičan pogled na grad te bogatu povijest, a njezini su vlasnici bili i drugi poznati ljudi iz svijeta showbusinessa, primjerice gitarist The Killersa Dave Keuning. Prostrana nekretnina u španjolskom stilu od 8.385 četvornih metara ima šest spavaćih soba i osam kupaonica, uz fensi dodatke kao što su kino, kamin i bazen.

Iako kuća odgovara cool imidžu holivudskog glumca, treba reći da se mnogi ne bi usudili živjeti u domu koji je bio meta provale...

Naime, provala se dogodila u lipnju kad su trojica osumnjičenika preskočila ogradu i ušla kroz prozor, dok Pitt nije bio doma jer je bio na press turneji za film Formula 1.