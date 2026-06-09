spojio ih 'wicked'

Ariana Grande opet je solo: Prekinula je s dečkom Ethanom nakon tri godine veze

Ž. B.

09.06.2026 u 13:17

Ariana Grande i Ethan Slater
Ariana Grande i Ethan Slater Izvor: Profimedia / Autor: John Salangsang for / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Ariana Grande i njezin partner, Ethan Slater, prekinuli su nakon tri godine veze. Iako je vijest o prekidu tek sad objavljena, navodno se prekid dogodio već prije nekoliko mjeseci

Pjevačica i glumica Ariana Grande i njezin partner Ethan Slater prekinuli su nakon tri godine veze, doznaje Daily Mail. Prema izvoru bliskom paru, Grande i Slater odluku su donijeli nakon duljeg razmišljanja, a odnos su završili još prije nekoliko mjeseci.

vezane vijesti

O razlogu prekida nije poznato puno toga, ali izvor je otkrio da je prekid veze bio sporazuman te da su 32-godišnja pjevačica i 34-godišnji glumac ostali u dobrim odnosima.

Upoznali se tijekom snimanja filma

Par se upoznao tijekom snimanja filmske adaptacije mjuzikla 'Wicked', koja je premijerno prikazana 2024., dok je nastavak stigao 2025. Grande je tumačila Galindu, dok je Cynthia Erivo igrala Elphabu, a Slater je imao sporednu ulogu Boqa.

Njihova veza postala je javna u srpnju 2023. godine, nedugo nakon što se doznalo za razvod Ariane Grande s tadašnjim suprugom Daltonom Gomezom. U to vrijeme i Slater se razišao od supruge Lilly Jay, s kojom ima sina rođenog 2022. godine.

Izvori su tada tvrdili da su Grande i Slater započeli vezu tek nakon što su oboje prekinuli svoje brakove, no njihov odnos brzo se razvijao te su već krajem 2023. živjeli zajedno u New Yorku, piše Daily Mail.

Iako su vezu uglavnom držali podalje od javnosti, Slater je u studenom prošle godine javno pohvalio Grande, istaknuvši da je njezina izvedba u nastavku Wickeda 'izvan ovog svijeta'.

Pjevačica se navodno dobro nosi s prekidom. Trenutačno je fokusirana na svoju turneju 'Eternal Sunshine', koja je započela 6. lipnja u Oaklandu, a završava 1. rujna u Londonu. Također, radi i na studijskom albumu 'Petal', čije je izdanje najavljeno za 31. srpnja. 

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VIOLONČELO BEZ GRANICA

VIOLONČELO BEZ GRANICA

Ana Rucner o svojim projektima i životu u Kini: Violončelom spaja meditaciju, tradiciju i svijet
uživali na koncertu

uživali na koncertu

Ivana Kekin objavila video s Bajaginog koncerta: Našalila se na račun supruga
30 godina karijere

30 godina karijere

Indira Levak najavila nastup u Areni Zagreb: Ovo će biti najveći koncert u mom životu

najpopularnije

Još vijesti