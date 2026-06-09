Ariana Grande opet je solo: Prekinula je s dečkom Ethanom nakon tri godine veze

Pjevačica i glumica Ariana Grande i njezin partner Ethan Slater prekinuli su nakon tri godine veze, doznaje Daily Mail . Prema izvoru bliskom paru, Grande i Slater odluku su donijeli nakon duljeg razmišljanja , a odnos su završili još prije nekoliko mjeseci.

O razlogu prekida nije poznato puno toga, ali izvor je otkrio da je prekid veze bio sporazuman te da su 32-godišnja pjevačica i 34-godišnji glumac ostali u dobrim odnosima.

Upoznali se tijekom snimanja filma

Par se upoznao tijekom snimanja filmske adaptacije mjuzikla 'Wicked', koja je premijerno prikazana 2024., dok je nastavak stigao 2025. Grande je tumačila Galindu, dok je Cynthia Erivo igrala Elphabu, a Slater je imao sporednu ulogu Boqa.

Njihova veza postala je javna u srpnju 2023. godine, nedugo nakon što se doznalo za razvod Ariane Grande s tadašnjim suprugom Daltonom Gomezom. U to vrijeme i Slater se razišao od supruge Lilly Jay, s kojom ima sina rođenog 2022. godine.