Ariana Grande opet je solo: Prekinula je s dečkom Ethanom nakon tri godine veze

Ariana Grande i njezin partner, Ethan Slater, prekinuli su nakon tri godine veze. Iako je vijest o prekidu tek sad objavljena, navodno se prekid dogodio već prije nekoliko mjeseci
Pjevačica i glumica Ariana Grande i njezin partner Ethan Slater prekinuli su nakon tri godine veze, doznaje Daily Mail. Prema izvoru bliskom paru, Grande i Slater odluku su donijeli nakon duljeg razmišljanja, a odnos su završili još prije nekoliko mjeseci.
O razlogu prekida nije poznato puno toga, ali izvor je otkrio da je prekid veze bio sporazuman te da su 32-godišnja pjevačica i 34-godišnji glumac ostali u dobrim odnosima.
Upoznali se tijekom snimanja filma
Par se upoznao tijekom snimanja filmske adaptacije mjuzikla 'Wicked', koja je premijerno prikazana 2024., dok je nastavak stigao 2025. Grande je tumačila Galindu, dok je Cynthia Erivo igrala Elphabu, a Slater je imao sporednu ulogu Boqa.
Njihova veza postala je javna u srpnju 2023. godine, nedugo nakon što se doznalo za razvod Ariane Grande s tadašnjim suprugom Daltonom Gomezom. U to vrijeme i Slater se razišao od supruge Lilly Jay, s kojom ima sina rođenog 2022. godine.
Izvori su tada tvrdili da su Grande i Slater započeli vezu tek nakon što su oboje prekinuli svoje brakove, no njihov odnos brzo se razvijao te su već krajem 2023. živjeli zajedno u New Yorku, piše Daily Mail.
Iako su vezu uglavnom držali podalje od javnosti, Slater je u studenom prošle godine javno pohvalio Grande, istaknuvši da je njezina izvedba u nastavku Wickeda 'izvan ovog svijeta'.
Pjevačica se navodno dobro nosi s prekidom. Trenutačno je fokusirana na svoju turneju 'Eternal Sunshine', koja je započela 6. lipnja u Oaklandu, a završava 1. rujna u Londonu. Također, radi i na studijskom albumu 'Petal', čije je izdanje najavljeno za 31. srpnja.