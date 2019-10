Antun Vrdoljak: 'Ljudi mogu ići i lijevo i desno, ali domovina stoji posred i iznad svih odabira'

U posljednja dva mjeseca više od 75 tisuća gledatelja gledalo je film 'General' o životu Ante Gotovine kojeg je režirao Antun Vrdoljak. Uoči svečane projekcije povodom Dana neovisnosti Republike Hrvatske koja će se u ponedjeljak navečer održati u Zagrebu, proslavljeni redatelj osvrnuo se na kritike filma te pričao o suradnji s unukom Vigom

'Glupo je o tome govoriti, ali sve te negativne kritike mogao sam unaprijed sam napisati. Znao sam i pošiljatelje i sadržaje. Ja volim domovinu i narod i znam da se puk sastoji od šarenila. Ima nas svakakvih. Ne mogu reći da prezirem politike. Pa, Bože, i sâm sam se bavio politikom, ali ljudi u nekim godinama prestanu se baviti i lirikom, a kako neće politikom. Bio sam dosta odrastao kad je došlo vrijeme političkih promjena. Činilo mi se da je to onaj tragični trenutak kad se od čovjeka traži rizik, opredjeljenje. Nakon toga došlo je još veće iskušenje: rat! Moja dva sina otišla su u rat, jesam li mogao ostati kod kuće 'u toplom'? A mogu li sada reći da je to bio krivo odabran put, da sam bio glup, zanesen bez kriterija – 'desni'? Što je desno u ratu? Ljudi mogu ići i lijevo i desno, ali domovina stoji posred i iznad svih odabira. Eto kako lako upadamo u patetiku. Ja se ni nje ne stidim', poručio je cijenjeni redatelj.

Ispričao je od čije reakcije je najviše strepilo nakon što je film ugledao svijetlo dana.

'U filmskom hodu postoje tri zasebna perioda. Tri puta se korigirate. Prvi put kad napišete scenarij, druga faza je režija... oba ta puta možete sebe i ono što radite korigirati, a onda dolazi montaža dovršenog posla. To je posljednja “šansa” za ispravljanje zapravo načinjenih pogrešaka. U montaži vi gledate stotinu puta već snimljeni film, vrtite sliku i naprijed i natrag... ima tu svakakvih suočavanja. Pa i apsurda (i to je ponekad smiješno: kad vraćate sliku u kojoj netko skače u vodu, u vraćanju slike on leti u zrak), ali nije tako smiješno kad vraćate sliku u kojoj netko jede, jer tada on povraća ono što je progutao. Najgore je na premijeri filma jer vam se čini da sve vaše pogreške, koje ste uočili, a ne možete ih popraviti, vidi svaki gledatelj u kinu. To nije točno, ali ne možete se oteti tome strahu', kaže.

Otkrio je kako je sam Ante Gotovina zadovoljan filmom. Ističe da Ante Gotovina nije sebeljubiv.

'A od početka je bilo jasno da je on inspiracija, poziv da se napravi film o Domovinskome ratu. Boljeg predloška za tu namjeru nisam vidio, ali ja nisam Ante Gotovina. On je samo moja idealna predodžba o tome u čemu sam i sam sudjelovao. Velike ljude krasi i skromna slika svoga života. U životu uvijek postoje važniji od nas. Svako naše malo dijete vrijedi više od cijeloga našeg uspjeha i života. Čestit i mudar čovjek voli i cijeni onu koju je odabrao više od sebe samoga. Otkuda inače sva ta poezija, sama ljubav? Ante i ja imamo dogovor da ćemo ove zime, kad se sve slegne, sjesti uz kamin, uzeti čašu vina i bez riječi pogledati film. Tako smo se dogovorili', priznao je.