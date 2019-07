Vrdoljak: Film 'General' trebalo bi gledati samo na velikom platnu pulske Arene

Antun Vrdoljak, redatelj filma 'General', koji će biti premijerno prikazan nakon svečanog otvaranja 66. Pulskog filmskog festivala, rekao je u subotu, uoči premijere, kako bi taj film trebalo gledati samo na velikom platnu pulske Arene

'Dirnula me njegova sudbina jer su se neki vrlo ružno ponijeli prema njemu', dodao je.

Govoreći o generalu Gotovini, istaknuo je da on nije čovjek od velikih predstava, nego vrlo skroman i vrlo inteligentan čovjek te da ga je upravo iz tog razloga pogodila njegova sudbina.

Komentirajući reakcije publike i medijske napise po kojima je 'General' jedan od najočekivanijih filmova u Hrvatskoj u posljednjih dvadesetak godina, Vrdoljak je istaknuo kako bi bilo bolje reći da je 'naviknut na to'. 'Ili afera ili dobar film', tako je, kaže, uvijek bilo u njegovom životu.

Dodao je da voli glumce jer je i on bio glumac te je kao glumac prije 60 godina u Puli dobio Zlatnu Arenu.

'Gledanje filma u Areni je nešto posebno i veličanstveno i stoga ne bi nikome dao da pogleda ovaj film, nego samo u Areni. Vjerujem da će publika biti zadovoljna jer moje filmove rade glumci, a ništa nije u Hrvatskoj lakše nego okupiti dobre glumce. Trebate ih samo pozvati, dati im dobre tekstove i onda to ide samo od sebe', rekao je Vrdoljak na konferenciji za novinare u Puli.

'U ovom slučaju nije došlo do ponude, nije ovo američki film u kojem te agent zove i nudi ulogu u filmu. To je bilo dogovorno napravljeno, ovaj film se dugo kuhao u nama, u pisanju scenarija i traženju financija. Kada smo konačno počeli snimati toliko je već kuhalo u nama da sam doletio iz Los Angelesa, tu noć bio u Gospiću i odmah smo počeli noćno snimanje. Nije bilo treme već napetost da smo spremni', rekao je Višnjić i dodao da je to njegov najveći projekt pred kamerama.

'Nikada nisam sudjelovao u takvom projektu. Bio sam na 'Hitnoj službi' dugo vremena, ali ovo je projekt koji je bio kompleksan. Tekstovi su izazovni i teški', kazao je Višnjić. Napomenuo je da je samo u jednom navratu razgovarao s generalom Antom Gotovinom koji je, kako je dodao, 'jako samozatajan i ne voli se nametnuti, a ima puno dokumentarnih materijala'.

'U filmu je bilo bitno prenijeti njegov karakter, stav, čvrstoću i osobnost. Mislim da smo u tome uspjeli', zaključio je glumac Goran Višnjić.

Uz njega su na konferenciji za novinare bili i ostali glumci: Rene Bitorajac, Goran Navojec, Borko Perić, Nataša Janjić i drugi.