Antonija Mandić jedina je prepoznala tko se krije ispod maske Majke Zemlje: RTL-ov show napustila Sandra Bagarić

U večerašnjoj emisiji RTL-ovog showa 'Masked Singer' sreće nije imala fenomenalna maska Majke Zemlje, koju je, kao i sve ostale, napravio Juraj Zigman, a među detektivima je samo jedna osoba posumnjala da je ispod operna pjevačica

Za nju se kobnom pokazala pjesma Nene Belana 'Sunny Day' i to nakon što se našla u troboju s Tintilinićem i Meduzom. No, ovako je to išlo.

U troboju je Tintilinić pjevao 'Ugasi me' Parnog Valjka, Meduza 'Try' od Pink, a Majka Zemlja nastupila je posljednja s pjesmom 'Sunny Day' Nene Belana. Upravo se nakon njezinog nastupa Antonija Mandić 'posula pepelom' jer je u prošloj epizodi rekla da to nikako ne može biti Sandra Bagarić: 'Mislim da je to ipak Sandra Bagarić!' Ida je rekla da bi to mogla biti Maja Blagdan, Borko da je Martina Tomčić, a Enis da je Maja Šuput.

Uz ovacije 'skini masku', Majka Zemlja je skinula svoj planet s ramena, a ispod nje se nalazila operna pjevačica Sandra Bagarić.

'Sad imam informacije iz dubine Zemlje, a unaprijed se ispričavam svima kojima sam morala lagati', rekla je za kraj Sandra Bagarić i otpjevala svoju 'rođendansku' pjesmu još jednom bez maske.