Anja Alavanja Viljevac otputovala izvan Hrvatske i doživjela simpatičnu anegdotu: 'Po bijelom svijetu pazite što radite, budite časni i dostojanstveni'

Brojni poznati Hrvati nakon Nove godine uputili su se na zimski odmor, a društvene mreže preplavile su slike egzotičnih plaža ili popularnih skijališta. No, nije važno gdje ste već s kim ste a to znaju i naše zvijezde. Tako se naša voditeljica sa suprugom, ekonomistom i nogometnim trenerom Vedranom Viljevcem zaputila preko bare odakle se javlja zadnjih dana

'Ulazimo moj muž i ja u zgradu gdje je klub. Na ulazu redar, tamnoputi Amerikanac, koji me zaustavi, poželi dobrodošlicu i kaže mi da zna tko sam, da me gledao na TV-u. Uvjerena da blefira, nasmijem se i nastavim dalje. Kaže on; ‘Wait, I’ll tell you your name, you are Angie Alavangie!‘ Kasnije sam povezala da je jedna od cura koje su bile maloprije pored njega vjerojatno 'naša', i da me prepoznala… Uglavnom, pouka priče, i po bijelom svijetu pazite što radite, budite časni i dostojanstveni. Ne ogovarajte na hrvatskom, i pazite s kim se smucate. Druga pouka - malo nas je, al nas ima. Treća, nisam globalno poznata', napisala je voditeljica.