Andy Garcia o 39 godina dugom braku: 'Bili smo jako mladi kad smo se upoznali ali odmah sam znao da je ona žena mog života'

Glumac Andy Garcia jedan je od rijetkih koji se u Hollywoodu može pohvaliti dugim i sretnim braku s jednom suprugom. Ovaj zavodnik već 39 godina ljubi filmsku producenticu Marivi, s kojom dijeli četvero djece

'Bilo je to kao udar groma. Bilo smo jako mladi ali ona me oborila s nogu. Neki se ljudi upoznaju pa prvo budu dobri prijatelji, a potom razviju neke osjećaje, no između nas je sve bilo kristalno jasno. Odmah sam znao da je ona žena mog života', prisjetio se, a potom otkrio kako je zaprosio Marivi.

'Zaprosio sam je te večeri kad smo se upoznali. Odbila me i rekla da sam tako sigurno upadao svim djevojkama, a to nije istina. Ja jednostavno nisam želio da mi pobjegne', objasnio je kroz smijeh.

Prije nego su uplovili u bračnu luku, par je hodao sedam godina. Par se vjenčao u rujnu 1982. Kasnije su dobili sina Dominika, potom kćer Daniellu pa Alessandru i na koncu sina Andresa.

Jedan su od skladnijih parova u Hollywoodu, gdje su dugi i sretni brakovi rijetkost.