Martin Kosovec iskreno o svojim najvećim životnim radostima, a otkrio je i kome je posebno zahvalan

Sa svime što je do sada otpjevao, snimio, predstavio publici, Martin Kosovec je izazvao oduševljenje publike. Dosadašnje pjesme brzo su osigurale visoka mjesta na trendingu i top listama, a na YouTubeu su gledani i njegovi dosadašnji nastupi od onih u showu 'The Voice' u kojem je odnio pobjedu, do onog na kojem pjeva blues u Memphisu.