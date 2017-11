S ekipom iz Hong Konga biciklirali smo od Zagreba do Dubrovnika

Naš bloger bio je na desetodnevnom putovanju biciklom od Zagreba do Dubrovnika s turistima iz Hong Konga. Kakvi su dojmovi i što ih je najviše oduševilo? Iako su biciklom prošli mnoge svjetske bike destinacije, svi se slažu u jednom - u Hrvatskoj je bilo najzabavnije! A biciklistička turneja i rute bile su odlične jer su vozili po različitim cestama

Odgovor je - tako se štite od sunca, koje doista kod nas u proljeće i ranu jesen zna biti jako. No domaćini Viktor i Ivan nisu se dali smesti nenadanim gostima. Ispričali su im vrlo zanimljivu vinsku priču o plavcu malom te ponosno pokazali podrum, konobu i vinograd u kojem nastaje čuveno pelješko vino. Gosti iz Hong Konga svojim veselim licima osvajali su domaćine, posebno svojom druželjubivošću i razigranošću.

Vozeći od Zagreba do Dubrovnika u kockastim dresovima, bili su pozdravljeni i lijepo dočekani gdje god su došli. U Podubači na Pelješcu zamaskirane bicikliste na čašu Dingača pozvala je obitelj Farčić. Zanimalo ih je zašto prekrivaju lica i otvorene dijelove tijela.

Od Zagreba do mora nije bilo lako doći na biciklu. Prije toga trebalo je proći cijelu Liku. Uspeti se na Velebit i prijevoj Mali Alan po staroj Majstorskoj cesti. Gdje su nas dočekale i iznenadile prve sunčeve zrake i toplina. Evo, na Velebitu je i to moguće. Serpentine s južne strane zasjale su kao da su nacrtane, a ne stvarne. Bilo je divota spuštati se prema Obrovcu kao i prije sto godina, samo što su kočije zamijenili biciklisti. A uz nekadašnji granični kamen Austrougarske i Venecije, osvanulo je moderno odmorište za cikloturiste. Prolazimo kraj čuvenih Tulovih greda koje su poslužile kao kulisa u mnogim western filmovima, a danas su turistima koji tuda prolaze neizostavni foto-motiv i uspomena na Hrvatsku. Svojim kockastim dresovima dali su poseban štih ovom krškom fenomenu i našoj ruti do juga Hrvatske.

Domaćin u selu Goriš u NP Krka bio nam je Škiljo, kako ga od milja ovdje svi zovu, a tako i mi. Škiljo je vlasnik zadnje kuće u selu koji budno pazi na prirodne ljepote Miljevačkog platoa i parka. S veseljem nam je pokazao skrivenu tajnu jezero Torak. Vidikovac se ovih dana uređuje. Klupe i pješčane staze zaista su idilično i sa stilom napravljene. Vidikovac na jezero je nova ponuda parka koju simbolički prvi otvaramo. Uskoro silazimo s bicikla iz opreza jer cesta koja se spušta u kanjon Čikole je vrlo strma i puna kamenja.