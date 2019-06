Naš bloger isprobao je kako izgleda dan na biciklu u novigradskom 'bike friendly' hotelu

More biciklista ovih dana doslovno je okupiralo brojne rute u Novigradu u Istri, posebno one uz morsku obalu, na kojoj se, udaljeni od bilo kakvog prometa, uz nekoliko izuzetaka, možete voziti bezbrižno na biciklu uz plaže i uvale od Savudrije sve do Limskog kanala. Kilometri novih biciklističkih staza grade se u Novigradu i mnogim istarskim gradovima. Uz urbanu infrastrukturu, cikloturistima su na raspolaganju mnoge označene rute do skrivenih sela i atrakcija koje idu po cesticama ili makadamima kroz šume i maslinike. Turistička sezona počinje na najbolji mogući način. Aktivni turizam,posebno biciklizam, rastući je europski trend kretanja te stil ljetovanja i putovanja

Da se shvati koliko pažnje se posvećuje cikloturizmu, bilo je dovoljno na biciklu proći relativno kratku relaciju - od Poreča preko Novigrada do Umaga. Gradske vlasti trude se nove turiste na dva kotača dočekati na najbolji mogući način, novom bike infrastrukturom i ponudom za bicikliste, od električnih bicikala do zanimljivih vođenih biciklističkih tura. U Poreču je Turistička zajednica organizirala svakodnevne besplatne bike izlete. U Novigradu, u hotelu Maestral, te za sve goste smještene u Aminess resortu i kampu također su omogućene vođene ture do susjednih turističkih meka ili manje razvikanih pitoresknih Grožnjana, Višnjana ili Tara. Tu je i čarobna dolina Mirne, kojom se na biciklu možete voziti sve do Motovuna. Isprobao sam kako izgleda jedan dan na biciklu u novigradskom bike friendly hotelu Maestral. Robert Radojković voditelj je sportskih aktivnosti, ali i poznati biciklist te naš državni reprezentativac u ultramaratonu. 'U pravim sam rukama', pomislio sam. Ipak, ono što moram reći jest to da se naši hotelijeri, pa i privatni iznajmljivači sve više trude kako bi olakšali bicikliranje te ga učinili jednostavnim i ugodnim. Prvi problem koji se pojavljuje dolaskom u hotelsku destinaciju jest to gdje ostaviti bicikl, odnosno gdje ga pospremiti, a da vam je uvijek dostupan. Dosad sam doživljavao to da je spremište za njega uvijek tamo negdje, nepraktično smješteno, ili da sam za ključ onda trebao tražiti tko zna koga. U hotelu Maestral bike room je tik do ulaza, a do njega se može doći biciklom. Spremište otvaram digitalnim ključem svoje sobe, pri čemu se vrata sama učvrste kako bih nesmetano mogao ući s biciklom i opremom. Bicikl je moguće parkirati ili, prema želji, objesiti na kuku. U spremištu ima mjesta za oko dvjesto bicikala, što je odlično jer većina gostiju je iz Hrvatske ili susjednih zemalja, poput Slovenije, Italije i Austrije, te dolaze u Novigrad upravo na biciklima. Ispred spremišta je i praonica za bicikle s tri mjesta.

Svakom biciklistu treba da se snađe u prostoru, posebno rekreativcima i obiteljima s djecom. Zato je odlično to da su im na raspolaganju organizirane vođene ture na koje se kreće svakog dana ispred hotela. Nakon takvog iskustva i pomoći turisti lakše procijene kamo se mogu otputiti sami ili kako otići do skrivenih plaža te sami kreirati popodnevnu vožnju i povratak u hotel. Destinaciju su već upoznali i imaju već nove ideje za bike izlet. Zašto ne otići do Poreča ili Grožnjana? Robert Radojković je troje gostiju i mene poveo na jutarnji izlet do Umaga. Dugo se nisam tako dobro osjećao na biciklu. Maestral je već zapuhao, mnoštvo plaža i pašnjaka u Istri nisam očekivao. Vidio sam da se svi žale na nesnosne vrućine u unutrašnjosti, a na moru je bilo nešto ugodnije. Na biciklu još bolje. Obično mislimo da sve znamo, posebno u Hrvatskoj. Inače sam dosta putovao, dosta prošao i kao turist, pa i biciklist. No uvijek doživim ili naučim i vidim nešto novo. Stijene i brojne puste plaže s pogledom na otvoreno more scene su koje se pamte. Lagano se pedalira, prolazimo kroz brojne kampove, pa čak i naselja. Zadivljuje koliko se toga promijenilo kada je u pitanju cikloturizam. Gdje god je moguće, povučene su crte za bike stazu, pa i na šetnicama. Također i kroz nova ili obnovljena turistička naselja odmah su napravljene označene staze za bicikliste.

Malo smo u vrevi između kupača i turista, a već u idućem trenu idemo po singl treku kroz šumu ili nisko raslinje. Taman kad sam pomislio da nam se izmjenjuju iste scene, stigli smo u selo Dajlu. Stare istarske kuće, brojni zaseoci, mala luka i samostan. Mnogi ostaci građevina još su iz rimskog doba. Dajlu simbolizira i kaštel, tj. palača s mističnim perivojem i gospodarskim objektima sagrađenim u neoklasičnom stilu. Dojmila me i crkva sv. Pelegrina, uz sam rub mora, koji se ovdje pokraj Umaga iskrcao zbog širenja kršćanstva te postao mučenikom i danas zaštitnikom grada. Nakon osvježenja u Umagu vratili smo se drugim putem, po novoj bike stazi uz glavnu prometnicu. Ujedno smo isprobali upravo izgrađene biciklističke staze kroz Novigrad.

Sve rute oko Novigrada duge su tridesetak kilometara ili malo više. Uz rekreativnu i opuštajuću vožnju, to su izleti gotovo za sve bicikliste i svih dobi. Polovica biciklista koje sam sreo voze električne bicikle, tako da zaista svi mogu dobro odrediti svoje mogućnosti. Nešto više uspona ima prema Poreču ili unutrašnjosti Istre. Vožnja kroz dolinu Mirne zaista je dobra kombinacija vožnje po makadamu, a zatim uspona od dvjesto do tristo metara na plato naselja Kaštelir, Višnjan i Tar. Za odlazak do Poreča može se koristiti poznata bike staza Parenzana, koja ovuda prolazi. Pri povratku uz obalu prema Novigradu, proći ćete kroz Červar, turističko naselje koje je bilo poznato još u bivšoj Jugoslaviji. Zvali su ga 'mala Kalifornija'. Zatim se ide kroz Lanternu, jedan od najvećih kampova u Europi, ili po cestama unutar kampa ili po novim biciklističkim stazama. Neke od plaža ili kafića će vas natjerati da zastanete. Zadivljujuća i šarolika tematska naselja, glamping šatori ili camping home su za poželjeti. Neka od njih sigurno ćete i razgledati ili ostati na kupanju na pješčanim plažama ili u vodenim parkovima među mirisnim pinijama i hrastovima.